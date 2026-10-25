Giám đốc Sở VHTTDL Lai Châu Trần Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu Lê Thị Hường trao quyết định, chúc mừng ông Trần Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở

Dự và trao quyết định có bà Lê Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 730-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức Giám đốc Sở VHTTDL; đồng thời được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở, nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Lê Thị Hường chúc mừng ông Trần Mạnh Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị tân Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Mạnh Hùng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã Bum Tở ngày càng phát triển.