Giám đốc Sở Tư pháp dự Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Tở, xã Long Hẹ

Tiết mục văn nghệ mừng ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Bản Tở được thành lập tháng 6/2026, trên cơ sở sáp nhập 3 bản: Hát Lẹ, Nà Muông và Tở, bản hiện có 210 hộ, 1.037 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản phối hợp với Ban Quản lý bản và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Năm 2026, tổng sản lượng lương thực ước đạt 169 tấn; diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ khoảng 210 ha; bản đã có 11 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo.

Đồng chí Thào A Só phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thào A Só ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận cùng nhân dân bản Tở đạt được. Đồng chí mong muốn người dân trong bản tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Thào A Só đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ và nhân dân bản Tở.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Tở, xã Long Hẹ.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà chúc mừng bản Tở.

Ban quản lý bản Tở ký cam kết xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc".

Đông đảo nhân dân đến dự ngày hội.