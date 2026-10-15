Giám đốc Sở Tài chính làm Chánh Văn phòng Thành ủy Quảng Ninh

Chiều 15/10, Thành ủy Quảng Ninh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Biên được điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Tử Bùi Hoàng Giang và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà An Lê Mạnh Tuyến được điều động, phân công đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Hải Vân được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Tại các địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Tùng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô Giáp Văn Ngôn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá Lương Việt Hưng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng Lục Văn Long được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà. Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long Hoàng Ngọc Sơn được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà An.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh mong muốn mỗi cán bộ chủ động trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế Lê Văn Độ được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Triều Nguyễn Hoàng Thiện được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế.

Các cán bộ nhận nhiệm vụ tại các xã, phường nêu trên đều được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nơi đến, nhiệm kỳ 2025 đến 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới nêu cao trách nhiệm, chủ động bắt tay ngay vào công việc. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương cần hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ sớm nắm bắt nhiệm vụ, phát huy năng lực.

Ông Cường nhấn mạnh, mỗi cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, có khả năng quy tụ đội ngũ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ tinh thần cầu thị và đặt lợi ích chung lên trên hết.