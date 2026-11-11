Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai

Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành bầu và kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Bà Trương Thị Hương Bình (giữa) - tân Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành, thống nhất bầu bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đồng Nai cũng đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), là đại biểu HĐND TP Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Trước khi làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai, ông từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Bà Trương Thị Hương Bình (SN 1981, quê TP Huế). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Sở Tài chính Đồng Nai cũ như: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng, Phó giám đốc và Giám đốc Sở. Sau khi Đồng Nai và Bình Phước hợp nhất, bà Bình tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai đã phê chuẩn bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai. Đồng thời, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai được phân công, điều động giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai.

Trước đó, ông Trần Văn Mi - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai đã được điều động, chỉ định đến nhận công tác tại Đảng ủy phường An Lộc và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030.