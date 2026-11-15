Giám đốc Sở Tài chính dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Pò Lài, xã Đông Khê

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày hội.

Thôn Pò Lài hiện có 65 hộ với 329 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh cùng sinh sống. Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện sản xuất và giao thông, song nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong phát triển kinh tế, người dân chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. Toàn xóm hiện có 19,7 ha lúa, 18,6 ha ngô, 7 ha thạch đen; đàn gia súc, gia cầm được duy trì, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, hiện còn 23 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng. Năm 2026, thôn có 57/65 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 87,7%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo gia đình chính sách, trẻ em và hộ khó khăn tiếp tục được duy trì. Công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả nhân dân thôn Pò Lài đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong phát triển sản xuất, giảm nghèo, hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình cộng đồng. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của xóm về đời sống, việc làm và cơ sở vật chất văn hóa; đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tiếp tục quan tâm giải quyết.

Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước, bảo đảm an ninh trật tự.

Ban công tác Mặt trận thôn cần phối hợp với nhân dân lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai, nhất là hỗ trợ các hộ còn khó khăn, duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thế Hoàn trao tặng quà của tỉnh cho khu dân cư thôn Pò Lài.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng khu dân cư; trao quà cho 30 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và 10 người có uy tín, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn tặng 30 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 30 hộ nghèo, cận nghèo và tặng khu dân cư 10 tấn xi măng xây dựng hạ tầng nông thôn.