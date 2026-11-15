Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng Đỗ Văn Chung dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phú Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ với bà con TDP 7 tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chung biểu dương TDP 7 đã làm tốt công tác an sinh xã hội bằng nhiều hình thức với tổng số tiền vận động hơn 330 triệu đồng, tặng gần 500 phần quà cho thiếu nhi, học bổng khuyến học, trao quà cho các đối tượng yếu thế, người cao tuổi trên địa bàn. Đồng chí mong muốn TDP 7 tiếp tục phát huy công tác an sinh xã hội trong năm tới, hỗ trợ người yếu thế.

Đồng chí Đỗ Văn Chung (giữa ảnh) trao quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2026, TDP 7 phối hợp các chi hội đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ nghèo, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp phục vụ kinh doanh, buôn bán, trang trải cho con em học hành. Hiện TDP có tỷ lệ hộ khá chiếm 73%, hộ kinh tế ổn định 26,71%, chỉ còn 4 hộ nghèo, cận nghèo. Toàn TDP có 1.371 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (98,65%); 2 tập thể, 3 cá nhân xuất sắc, 7 hộ gia đình tiêu biểu.

Đại diện TDP 7 hỗ trợ quà cho học sinh nghèo hiếu học

Tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chung cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã trao nhiều phần quà cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi, vượt khó vươn lên. Các tập thể, cá nhân xuất sắc, hộ gia đình tiêu biểu được phường Phú Thủy biểu dương, tặng giấy khen.