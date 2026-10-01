Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị khởi tố

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị khởi tố. Ảnh: IT

Đã khởi tố 41 bị can

Thông tin được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, thông tin tại buổi họp báo quý III do Bộ Công an tổ chức chiều 1/10.

Ông Vũ Đình Hưng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Vũ Đình Hưng có bằng Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Quản trị kinh, chuyên môn giảng dạy Toán - Tin.

Tháng 4/2019, ông Vũ Đình Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Từ tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức vụ này sau khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ông Vũ Đình Hưng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phụ trách phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can gồm có: ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Tuyên, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát của hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi này; bị can Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường Phổ thông Trung học chuyên Tuyên Quang; bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên và là Trưởng điểm thi; bị can Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Phó trưởng điểm thi; bị can Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi và 31 bị can là giáo viên các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để khẩn trương điều tra xác minh làm rõ hành vi phạm tội của bị can, người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với tinh thần là không có vùng cấm và không có ngoại lệ.