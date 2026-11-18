Áp lực phía sau những đóng góp của giáo viên

Nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nhìn nhận năm 2026 đánh dấu giai đoạn có nhiều thay đổi quan trọng đối với ngành giáo dục thành phố.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, đòi hỏi toàn ngành phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp. Nhiều thầy cô nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận nhiệm vụ mới, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và chủ động tiếp cận khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, theo ông Phát, phía sau những đóng góp và thành tích của đội ngũ nhà giáo vẫn còn không ít khó khăn, áp lực và trăn trở. Đó là những vấn đề về điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, áp lực công việc, yêu cầu đổi mới chuyên môn và kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

"Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì trước hết phải quan tâm xây dựng, phát triển và chăm lo cho đội ngũ nhà giáo", ông Phát nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT, người thầy cần được bảo đảm những điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, được tôn trọng, bảo vệ và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Công nghệ không thể thay thế người thầy

Đề cập định hướng phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, ông Phát cho rằng giáo dục và đào tạo phải được xác định là nền tảng chiến lược trong quy hoạch phát triển TPHCM, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách phát triển trường lớp, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến.

Tuy nhiên, theo ông Phát, yếu tố có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa những mục tiêu này vẫn là đội ngũ nhà giáo.

"Mọi chủ trương đổi mới, mọi chính sách phát triển và mọi thành tựu khoa học công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành chất lượng giáo dục trong từng nhà trường, từng lớp học và trong sự trưởng thành của mỗi học sinh", ông nói.

Giám đốc Sở nhấn mạnh công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của người thầy.

Theo ông, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn phải truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh. Mỗi nhà trường cũng cần trở thành môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và hạnh phúc, nơi mọi học sinh được tôn trọng, phát triển năng lực và có cơ hội vươn lên.