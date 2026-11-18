Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương của người thầy. Ảnh minh họa: An Khương.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn nhiều thay đổi đối với ngành giáo dục TP.HCM khi thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những yêu cầu mới đặt ra nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi ngành phải chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và nâng cao năng lực thực hiện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành trong bối cảnh có nhiều thay đổi.

Nhiều nhà giáo đã nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác mới, đảm nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chủ động học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy và tiếp cận khoa học, công nghệ.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cũng nhìn nhận phía sau những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, áp lực và trăn trở. Những vấn đề này liên quan đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo, áp lực công việc, yêu cầu đổi mới chuyên môn cũng như kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với giáo dục.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho rằng muốn nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết cần quan tâm xây dựng, phát triển và chăm lo đội ngũ nhà giáo. Giáo viên cần được bảo đảm điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, được tôn trọng, bảo vệ và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Trong giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, các chủ trương, chính sách mới đang mở ra cơ hội để thành phố phát triển giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cụ thể hóa những định hướng này thành các chương trình, giải pháp thực tế.

Với tầm nhìn phát triển dài hạn, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục tham mưu các chính sách về hệ thống trường lớp, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát triển các mô hình trường tiên tiến, hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, ngành cũng hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng kỹ năng sống, chăm sóc y tế học đường, bảo đảm an toàn và dinh dưỡng trong trường học.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhấn mạnh công nghệ có thể hỗ trợ truyền tải tri thức nhưng không thể thay thế tình yêu thương, sự thấu hiểu, nhân cách và trách nhiệm của người thầy trong quá trình giáo dục học sinh.

Ông kỳ vọng đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến nhưng vẫn giữ gìn những giá trị nhân văn của nghề dạy học.

Theo đó, mỗi giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có vai trò khơi dậy khát vọng học tập, nuôi dưỡng tư duy độc lập, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong học sinh. Mỗi trường học cần trở thành môi trường an toàn, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, phát triển năng lực và có cơ hội vươn lên.

Lãnh đạo ngành giáo dục thành phố tin rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục TP.HCM sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, hướng đến xây dựng nền giáo dục hiện đại, chất lượng, nhân văn và hội nhập quốc tế.