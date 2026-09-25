Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình nói về nam sinh lớp 11 cứu 2 em nhỏ dù không biết bơi

Ngày 25/9, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tiến Dũng trao bằng khen cho em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, vì đã có hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ gặp nạn dưới nước.

Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, khoảng 11h15 phút ngày 24/9, trên đường đi học về, Hùng phát hiện hai em Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân, bị ngã xuống sông.

Trong tình huống khẩn cấp, khi hai em nhỏ đang chới với giữa dòng nước, Hùng đã nhanh chóng để lại xe và ba lô trên đường, lao xuống nước ứng cứu và lần lượt đưa cả hai em nhỏ vào bờ an toàn. Hành động diễn ra trong thời điểm đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi sự nhanh trí, lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác. Việc Hùng không chần chừ trước tình huống nguy cấp đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho hai em nhỏ, mang lại niềm vui và sự bình an cho gia đình các em.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT B Hải Hậu đã báo cáo Sở GD-ĐT Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân, đề nghị kịp thời biểu dương, khen thưởng hành động dũng cảm của học sinh. Chiều 24/9, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân Mai Xuân Hòa đã ban hành quyết định về việc tặng giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng, hành động của Hùng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Đây cũng là dịp để các nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp và ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia cứu hộ.

Hùng chia sẻ, khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, nếu có thể giúp được thì em nghĩ mình nên cố gắng giúp đỡ.

“Được tuyên dương và khen thưởng, em cảm thấy rất vinh dự. Đây là niềm vui lớn đối với bản thân em, gia đình và nhà trường, đồng thời cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

Qua sự việc này, em nhận thấy khi cứu người trong tình huống nguy hiểm cần có sự bình tĩnh, kiến thức và kỹ năng để bảo đảm an toàn cho cả người gặp nạn và người cứu. Em mong các bạn học sinh luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời tích cực học kỹ năng phòng, chống đuối nước và cứu hộ an toàn", Hùng nói.

Trước đó, trả lời VietNamNet, Hùng chia sẻ, trên đường đi học về, khi qua đoạn sông Múc, em bất ngờ thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước và kêu cứu. Thời điểm đó, xung quanh không có người, thấy một em đang chìm dần nên Hùng không kịp nghĩ nhiều đã lập tức lao xuống cứu hai em.

“Em không biết bơi nhưng lúc đó đường vắng không có ai, thấy các em đang gặp nguy hiểm nên em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ phải xuống cứu người. Em nhỏ chìm trước nên em cứu vào bờ trước. Rất may đoạn sông này chỉ sâu đến cổ em. Khi đưa được cả hai em lên bờ thì mới có người đi qua dừng lại hỗ trợ”, Hùng kể.