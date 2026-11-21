Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, lên tiếng về những thông tin liên quan đến cá nhân lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, đã chia sẻ về những thông tin liên quan cá nhân xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua.

Ông Tân cho biết nếu bản thân có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu ngành giáo dục địa phương, ông còn có trách nhiệm trước xã hội, phụ huynh và học sinh.

Theo ông, điều trăn trở là những thông tin liên quan cá nhân nếu không được nhìn nhận đầy đủ, chính xác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh ngành giáo dục TP Huế và niềm tin của xã hội đối với đội ngũ nhà giáo.

“Người đứng đầu ngành mà vi phạm về đạo đức thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi người học không còn niềm tin vào người thầy, đặc biệt khi chính người thầy không còn tin vào người thầy nữa, thì ngành giáo dục sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, ông Tân chia sẻ.

Thông tin về việc xử lý những nội dung lan truyền trên mạng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết ngày 12/11, ông nghe một số thông tin chưa chính thống liên quan đến bản thân xuất hiện trên mạng xã hội. Sáng hôm sau, ông trực tiếp ký văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế đề nghị xác minh, làm rõ.

Theo ông Tân, sự việc vừa liên quan đến cá nhân, vừa ảnh hưởng đến trách nhiệm tập thể và uy tín của ngành giáo dục nên người đứng đầu cần chủ động cung cấp thông tin chính thống đến đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và học sinh.

Trước đó, chiều 19/11, Sở GD&ĐT TP Huế tổ chức gặp mặt các nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, nhà giáo ưu tú cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng công tác tại cơ quan Sở. Tại đây, ông Tân trực tiếp trao đổi về tình hình của ngành, đồng thời gửi lời xin lỗi các thế hệ cán bộ, nhà giáo vì sự việc vừa qua mặc dù không đúng sự thật nhưng đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín giáo dục TP Huế.

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cũng bày tỏ tiếc nuối khi những thông tin gây xôn xao xuất hiện vào thời điểm ngành giáo dục vừa tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập trường chuyên Quốc học Huế (23/10), đồng thời chỉ ít ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông mong muốn báo chí tiếp tục phản ánh những tấm gương nhà giáo tận tụy, có đóng góp thiết thực cho học sinh, giúp xã hội có cái nhìn đầy đủ hơn về đội ngũ nhà giáo và những nỗ lực của ngành.