Hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, Hà Nội là địa phương đầu tiên triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026. Quan điểm của thành phố là chi ngân sách cho bữa ăn học đường không chỉ là trợ cấp mà còn là đầu tư cho con người, bởi lứa tuổi từ 6-11 là giai đoạn trẻ phát triển nhanh về thể chất và nhận thức.

Toàn cảnh Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT". Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông Hiền, trước khi triển khai chính sách, Hà Nội đối mặt với những bất cập như khả năng chi trả của phụ huynh chênh lệch giữa các địa bàn, thực đơn và định lượng bữa ăn ở nhiều nơi chưa thống nhất, công tác quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường, yêu cầu xây dựng khung chính sách thống nhất càng trở nên cần thiết.

Theo Nghị quyết 18 của HĐND thành phố, từ năm học 2025-2026, học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày, học sinh tại các địa bàn còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: Media Quốc hội

Sau một năm triển khai, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức thực hiện chính sách, với 633.323 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% học sinh tiểu học. Số học sinh đăng ký ăn bán trú tăng khoảng 26% so với thời điểm xây dựng chính sách.

Báo cáo của các trường ghi nhận chiều cao bình quân học sinh tăng từ 1,5-3cm, cân nặng tăng từ 1-3,3kg trong năm học, tỷ lệ suy dinh dưỡng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý đây là dữ liệu chưa có nhóm đối chứng, chưa đủ cơ sở khẳng định quan hệ nhân quả giữa chính sách và kết quả phát triển thể chất của trẻ.

Chuyển từ hỗ trợ tiền sang bảo đảm sàn chất lượng bữa ăn

Thực tiễn triển khai năm đầu cũng bộc lộ những hạn chế như tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp chưa thống nhất, nguồn cung qua nhiều trung gian, một số nơi cắt giảm định lượng suất ăn; cơ sở vật chất bếp ăn chưa đáp ứng kịp số lượng học sinh tăng.

Trước thực tế này, năm học 2026-2027, Hà Nội điều chỉnh Nghị quyết 18 và ban hành Nghị quyết 84 với những thay đổi quan trọng. Theo đó, nhóm học sinh thuộc diện được hỗ trợ 100% gồm học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, bảo trợ xã hội, con liệt sĩ và con thương binh, được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày. Nhóm còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày.

Điểm mới là thành phố xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/ngày, trong đó ngân sách bảo đảm 100% cho nhóm 1 và 70% cho nhóm 2. Theo ông Hiền, trọng tâm chính sách đã chuyển từ hỗ trợ một khoản tiền sang bảo đảm một mức sàn chất lượng bữa ăn.

Sau khoảng một tháng rưỡi triển khai năm học 2026-2027, tỷ lệ học sinh tiểu học đăng ký ăn bán trú đạt trên 85%, tăng hơn 1% so với năm học trước. Đáng chú ý, tỷ lệ này tăng rõ hơn tại các địa bàn khó khăn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: Media Quốc hội

Để bảo đảm chất lượng, Hà Nội triển khai mô hình quản lý dựa trên ba yếu tố: kinh phí, tiêu chuẩn và dữ liệu. Các trường phải xây dựng định lượng riêng cho học sinh lớp 1-2 và lớp 3-5; thực đơn công khai theo chu kỳ hai tuần, không lặp lại món chính, bảo đảm đủ năm thành phần dinh dưỡng và tuân thủ quy trình bếp ăn một chiều, kiểm thực ba bước, lưu mẫu 24 giờ.

Toàn bộ thông tin về thực đơn, định lượng, nhà cung cấp, hóa đơn và hình ảnh suất ăn được cập nhật trên nền tảng Hà Nội Check. Quy trình được thực hiện khép kín từ thiết lập, duyệt thực đơn đến chế biến, cung cấp suất ăn và xác nhận của hiệu trưởng. Dữ liệu này là căn cứ quyết toán kinh phí, đồng thời giúp phụ huynh theo dõi, giám sát.

Kiến nghị chính sách quốc gia về bữa ăn học đường

Từ thực tiễn triển khai, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Trong đó, định mức hỗ trợ có nguy cơ không theo kịp biến động giá cả; cơ sở vật chất, nhân lực bếp ăn chưa đáp ứng nhu cầu; đội ngũ nhân viên nấu ăn, dinh dưỡng phần lớn làm việc theo hợp đồng và cần được bồi dưỡng chuyên môn.

Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng còn nhiều khâu trung gian, việc cập nhật dữ liệu hằng ngày lên Hà Nội Check làm phát sinh thêm công việc hành chính cho nhà trường. Nguy cơ chênh lệch chất lượng bữa ăn giữa địa bàn có điều kiện kinh tế tốt và địa bàn khó khăn cũng là vấn đề cần quan tâm.

Từ những kinh nghiệm này, ông Nguyễn Văn Hiền kiến nghị cấp quốc gia nghiên cứu xây dựng chính sách về bữa ăn học đường, thiết lập các tiêu chuẩn chung về bữa ăn, xem xét bố trí nhân viên dinh dưỡng chuyên nghiệp và tiến tới miễn thuế cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của công khai, minh bạch tài chính, đơn giá, nguồn gốc thực phẩm; tăng cường kiểm tra đột xuất và phát huy sự tham gia giám sát trực tiếp của cha mẹ học sinh.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, mục tiêu của thành phố là cùng một mức hỗ trợ phải hướng tới chất lượng bữa ăn tương đương, không để khoảng cách điều kiện kinh tế giữa các địa bàn trở thành khoảng cách về chất lượng dinh dưỡng của học sinh. Bữa ăn bán trú không chỉ là dịch vụ sinh hoạt mà còn là nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe và trí tuệ cho trẻ em./.