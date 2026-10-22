Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chiều 22/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Ông Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Văn Thời được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định cho các ông Dư Minh Hùng, Mã Minh Tâm, Đoàn Việt Khoa.

Bà Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Ngọc Hiển làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Trạch giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, 5 cán bộ được điều động đến nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm: ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; ông Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Biển Bạch; ông Đặng Hoàng Ngô, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gành Hào.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chúc mừng cán bộ được bổ nhiệm.

Ngoài ra, Hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh.

Ông Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh.

Ông Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị.