Chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sau sáp nhập, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Cần Thơ có những chuyển biến gì đáng chú ý, đặc biệt trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và cải thiện điều kiện sản xuất, thưa ông?

Ông Lâm Hoàng Mẫu: Sau sáp nhập, TP Cần Thơ có quy mô dân số khoảng 3,85 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có khoảng 668.812 người, chiếm 17,37%, với 27 thành phần dân tộc cùng sinh sống; đông nhất là dân tộc Khmer và Hoa. Đồng bào cư trú đan xen trên địa bàn 38 xã, phường và 297 ấp, khu vực vùng dân tộc thiểu số, trong đó có 141 ấp, khu vực đặc biệt khó khăn.

Nhìn chung, đồng bào các dân tộc có truyền thống đoàn kết, cần cù, năng động trong lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đồng bào Khmer có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, gìn giữ văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; đồng bào Hoa có truyền thống kinh doanh, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Giai đoạn 2021-2025, đã hỗ trợ đất ở cho 306 hộ, nhà ở cho 3.334 hộ, chuyển đổi nghề cho 5.802 hộ, nước sinh hoạt cho 3.216 hộ; đầu tư nhiều công trình hạ tầng, trường học và triển khai các lớp đào tạo nghề. Ước tính có hơn 120.000 lượt người được hưởng lợi từ Chương trình.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ. Ảnh: Hoài Thanh

Đặc biệt, thành phố có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc Khmer có đăng ký thường trú tại thành phố đến hết năm 2027; đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, tiếng và chữ Hoa giai đoạn 2026–2030.

Những chính sách đó đã góp phần cải thiện nhà ở, điều kiện sản xuất, học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thu nhập; đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm, bản sắc các dân tộc được gìn giữ. Tuy nhiên, một bộ phận đồng bào ở địa bàn khó khăn vẫn còn hạn chế về đất sản xuất, việc làm và thu nhập. Đây là những vấn đề thành phố tiếp tục ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

Hỗ trợ sinh kế, tạo động lực để đồng bào vươn lên thoát nghèo

Các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo chuyển biến gì trong phát triển sinh kế, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS? Thành phố có những mô hình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề nào mang lại hiệu quả?

Ông Lâm Hoàng Mẫu: Các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo nguồn lực quan trọng để thành phố đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi nghề và cải thiện đời sống đồng bào DTTS. Điểm đáng ghi nhận là chính sách từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ tạo sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và khuyến khích người dân chủ động vươn lên.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã triển khai 130 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng tại địa bàn Sóc Trăng trước sáp nhập, với khoảng 1.997 hộ tham gia. Các mô hình chủ yếu tập trung vào chăn nuôi bò sinh sản, dê sinh sản và nuôi heo. Tại địa bàn Hậu Giang trước sáp nhập, thành phố triển khai 10 mô hình phát triển sản xuất với 139 hộ tham gia.

Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức 542 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng nghề, tìm kiếm việc làm và tiếp cận cơ hội lao động ngoài địa phương.

Những con bò giống được hỗ trợ góp phần giúp đồng bào Khmer tại TP Cần Thơ phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế, tăng thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: H.Thanh

Thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất và các mô hình cộng đồng, người dân có thêm điều kiện đầu tư phương tiện, con giống, vật tư sản xuất, từng bước đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Thời gian tới, thành phố định hướng phát triển sản xuất theo lợi thế từng địa bàn; gắn các mô hình sinh kế với hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, ngành nghề truyền thống và các mô hình kinh tế phù hợp với đồng bào Khmer, Hoa.

Chúng tôi xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ để người dân thoát nghèo trước mắt, mà quan trọng hơn là giúp người dân có nghề, có vốn, có kiến thức, có thị trường và có khả năng tự tổ chức sản xuất. Người dân phải thực sự là chủ thể của quá trình phát triển.

Cần Thơ đưa chính sách đến gần đồng bào, đẩy mạnh chuyển đổi số

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS được đổi mới ra sao? Sở phát huy vai trò của người có uy tín, sư sãi, Achar, chức sắc, chức việc và các đoàn thể như thế nào?

Ông Lâm Hoàng Mẫu: Sở Dân tộc và Tôn TP Cần Thơ giáo xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm giúp người dân hiểu đúng chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng.

Sở tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của đồng bào. Nội dung tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như chính sách dân tộc, đất đai, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, tín ngưỡng, tôn giáo, an ninh trật tự và các quyền, nghĩa vụ của công dân.

Về phương thức, bên cạnh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, Sở tiếp tục phối hợp biên soạn, phổ biến tài liệu phù hợp với đồng bào Khmer, Hoa; từng bước tăng cường truyền thông bằng tiếng dân tộc khi có điều kiện, sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện và nền tảng số; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động phù hợp tại địa phương.

Trụ sở Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, nơi kết nối, tập hợp chư tăng và góp phần phát huy vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer trong đời sống văn hóa, xã hội của đồng bào. Ảnh: H.Thanh

Đặc biệt, Sở chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, các vị sư sãi, Achar, chức sắc, chức việc và những người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Thông qua việc cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, Sở phát huy vai trò của các vị trong vận động đồng bào chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết, tham gia hòa giải và giám sát ở cơ sở theo quy định.

Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các chủ thể trong cộng đồng, chúng tôi mong muốn mỗi người dân không chỉ hiểu, chấp hành pháp luật mà còn tích cực tham gia xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn minh; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để được giải quyết ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian phát triển mới sau sáp nhập, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ có những định hướng, giải pháp trọng tâm nào trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc? Thành phố đặt mục tiêu gì về giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS?

Ông Lâm Hoàng Mẫu: Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, quy mô dân số và số lượng đồng bào DTTS tăng lên, đặt ra yêu cầu công tác dân tộc phải đổi mới phương thức quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Trong đó, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận thông tin và dịch vụ giữa các địa bàn.

Giai đoạn 2026-2030, Sở tập trung vào ba định hướng chính.

Thứ nhất, xây dựng và khai thác hiệu quả dữ liệu số về công tác dân tộc. Sở từng bước chuẩn hóa, số hóa dữ liệu về địa bàn vùng DTTS, hộ thụ hưởng chính sách, người có uy tín, chương trình, dự án và các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, phục vụ công tác tham mưu, quản lý, theo dõi chính sách chính xác, kịp thời và hạn chế trùng lặp thông tin.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số. Sở phát triển các nội dung truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu trên nền tảng số; từng bước xây dựng tài liệu, video, nội dung song ngữ Việt - Khmer, Việt - Hoa; phối hợp hướng dẫn đồng bào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch trên mạng. Việc triển khai phải phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, không để người lớn tuổi hoặc người còn hạn chế kỹ năng số bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ số để bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Sở từng bước số hóa tư liệu về tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghệ thuật dân gian và nghề truyền thống; hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, điểm đến du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng trên các nền tảng số, qua đó mở rộng thị trường và tạo thêm cơ hội sinh kế cho đồng bào.

Về mục tiêu, thành phố phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS giảm xuống dưới 10%; thu nhập bình quân của người DTTS đạt ít nhất bằng một nửa mức bình quân chung của thành phố. Đồng thời, thành phố ưu tiên giảm nhanh số xã, ấp đặc biệt khó khăn, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và hạ tầng thiết yếu.

Theo định hướng đến năm 2035, thành phố tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động DTTS có việc làm và thu nhập ổn định, phát triển hạ tầng và mở rộng cơ hội tham gia các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Với vai trò cơ quan tham mưu, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện; người dân được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ, có sinh kế ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số, phát triển chung của thành phố.

Một vị sư đi trong khuôn viên chùa Khmer ở TP Cần Thơ, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: H.Thanh

Chùa Khmer ở TP Cần Thơ thu hút đông du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu kiến trúc Phật giáo Nam tông và nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: H.Thanh