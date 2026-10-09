Giám đốc Sở Công Thương Sơn La: Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam nói chung, cà phê Sơn La nói riêng; thúc đẩy phát triển cà phê chất lượng cao, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.

Không chỉ tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, lễ hội còn là dịp quảng bá văn hóa cà phê gắn với bản sắc địa phương, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp và đối tác trong chuỗi giá trị cà phê, Sơn La kỳ vọng thu hút thêm nhà đầu tư, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đơn vị rang xay và các chuỗi bán lẻ, mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm.

Trước thềm Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La, nhằm làm rõ mục tiêu, ý nghĩa của lễ hội cũng như định hướng quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và nâng cao giá trị cà phê Sơn La trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La Hà Như Huệ (phải) trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê Sơn La, hướng tới xuất khẩu.

- Thưa ông, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Sơn La, Sở Công Thương tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để liên kết giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu?

Giám đốc Sở Công Thương Hà Như Huệ: Có thể nói, cà phê là một trong những mặt hàng chủ lực của tỉnh Sơn La, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người trồng cà phê.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và phát huy tiềm năng của cà phê Sơn La, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển các mặt hàng chủ lực, trong đó có cà phê.

Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ phát triển vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh chế biến sâu đến xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó, tỉnh đã tập trung vào các giải pháp chính như:

Thứ nhất, phát triển vùng trồng gắn với các tiêu chuẩn xuất khẩu. Sơn La tập trung rà soát, quy hoạch và phát triển vùng trồng cà phê theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, tỉnh chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết với người dân trong sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng và tính ổn định của nguồn cung cà phê.

Thứ hai, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Tỉnh chú trọng thu hút các nhà máy chế biến sâu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phát triển những dòng cà phê mang đặc trưng riêng của Sơn La. Trong đó, cà phê Arabica được nhiều thị trường trong và ngoài nước quan tâm, đặt hàng tiêu thụ, mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê, Sơn La đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, qua đó thu hút các nhà máy chế biến cà phê. Việc hình thành các cụm công nghiệp không chỉ tạo điều kiện tập trung hoạt động sản xuất, chế biến, xử lý các vấn đề môi trường mà còn thúc đẩy doanh nghiệp liên kết với các hộ trồng cà phê, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Thứ ba, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa kênh tiêu thụ.

Thời gian qua, Sơn La đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin về sản phẩm cà phê của tỉnh tới các cơ quan đại diện nước ngoài. Trong quá trình này, địa phương nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Bộ Công Thương, đặc biệt là các đơn vị như Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cùng các đơn vị liên quan.

Bên cạnh các hoạt động kết nối trực tiếp, tỉnh chú trọng nâng cao kỹ năng kinh doanh, bán hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các lớp tập huấn. Các hình thức xúc tiến thương mại cũng từng bước được đa dạng hóa, từ bán hàng qua livestream đến đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và thị trường.

Thông qua những giải pháp này, Sơn La đã thu hút nhiều tổ chức, đối tác trong và ngoài nước đến tìm hiểu, ký kết tiêu thụ sản phẩm cà phê của tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị cà phê Sơn La trong thời gian tới.

Một số sản phẩm cà phê đặc trưng của tỉnh Sơn La sẽ được giới thiệu tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026.

Đưa Sơn La thành trung tâm chế biến nông sản vùng Tây Bắc

- Cà phê Sơn La đã từng bước tiếp cận nhiều thị trường trong nước và quốc tế, nhưng dư địa mở rộng thị trường vẫn còn rất lớn. Trong thời gian tới thì Sở sẽ tập trung vào những hoạt động xúc tiến thương mại nào để đưa cà phê Sơn La đặc biệt là Arabica tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu và các thị trường có giá trị cao thưa ông?

Giám đốc Sở Công Thương Hà Như Huệ: Đối với ngành Công Thương, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cà phê đã được thể hiện trong nghị quyết của tỉnh, trong đó có định hướng phấn đấu đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh phát triển sản xuất và chế biến, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung và cà phê nói riêng.

Trước hết, Sở Công Thương tập trung tổng hợp thông tin, tín hiệu thị trường và nhu cầu tiêu thụ cà phê tại các nước theo từng chủng loại sản phẩm, từ đó cung cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là các đơn vị thu mua, chế biến cà phê. Trên cơ sở thông tin thị trường, doanh nghiệp và hợp tác xã có thể chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chế biến phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Cùng với đó, ngành Công Thương phối hợp hướng dẫn người dân và doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng cà phê ngay từ khâu sản xuất. Việc xây dựng mã số vùng trồng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm uy tín và từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Sơn La.

Khi chất lượng và thương hiệu được củng cố, công tác xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, thông tin về nhu cầu và yêu cầu của các thị trường trong nước, quốc tế được kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, giúp các đơn vị chủ động phương án sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Sơn La đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị cà phê Arabica địa phương.

Thời gian qua, Sơn La đã triển khai xúc tiến thương mại thông qua nhiều kênh khác nhau, như hệ thống trung tâm thương mại, các trung tâm logistics, mạng lưới Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các hội nghị giao thương. Qua đó, địa phương tăng cường giới thiệu chất lượng, tiềm năng của cà phê Sơn La tới đối tác quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua các hoạt động này, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, ký kết giao thương, tiêu thụ cà phê Sơn La. Đây là cơ sở để ngành Công Thương tiếp tục thúc đẩy kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và đóng góp vào mục tiêu đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.

Đẩy mạnh tiêu thụ cà phê qua thương mại điện tử

- Thương mại điện tử đang mở thêm kênh tiêu thụ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận với người tiêu dùng mà không bị giới hạn bởi những khoảng cách địa lý. Sở Công Thương đang hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã đưa cà phê lên các sàn thương mại điện tử như thế nào và cần giải pháp gì để chuyển đưa sản phẩm lên sàn sang thực sự tạo được doanh số, thương hiệu và khách hàng trung thành trên môi trường số thưa ông?

Giám đốc Sở Công Thương Hà Như Huệ: Hiện nay, Sơn La đã đưa cà phê cùng nhiều sản phẩm khác của địa phương lên các sàn thương mại điện tử. Hình thức này tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kênh tiêu thụ, kết nối với đối tác mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Thông qua các sàn thương mại điện tử, sản phẩm cà phê Sơn La có thêm cơ hội được giới thiệu, khẳng định chất lượng và tiếp cận các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Đồng thời, kênh bán hàng này góp phần giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và hợp tác xã.

Ngoài việc quảng bá sản phẩm, bán hàng trên thương mại điện tử, năm 2026, Sơn La đã tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời hỗ trợ các đơn vị tham gia hội chợ trong nước và quốc tế để giới thiệu sản phẩm cà phê của địa phương.

Thông qua các hội chợ, sản phẩm cà phê Sơn La nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng về chất lượng. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội chợ, sàn giao dịch thương mại và hội nghị kết nối giao thương do Bộ Công Thương và các địa phương tổ chức. Qua đó, góp phần quảng bá cà phê Sơn La, mở rộng cơ hội kết nối đối tác và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ

- Thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh có định hướng nào đối với các chương trình xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm Sơn La đặc biệt là sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận sâu hơn với thị trường trong nước và từng bước mở rộng sang thị trường xuất khẩu thưa ông?

Giám đốc Sở Công Thương Hà Như Huệ: Để xuất khẩu và tiêu thụ cà phê Sơn La bền vững, trước hết cần tiếp tục xây dựng, bảo vệ thương hiệu cà phê Arabica Sơn La đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và các chứng nhận liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng bao bì, nhãn hiệu và mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của từng nhóm khách hàng. Từ kích cỡ đóng gói đến thiết kế bao bì đều cần được nghiên cứu, gắn với những nét đặc trưng riêng của Sơn La, qua đó nâng cao khả năng nhận diện và giá trị thương hiệu.

Trên cơ sở xây dựng thương hiệu, tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại; đồng thời cung cấp thông tin thị trường để doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt nhu cầu, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, hoạt động quảng bá cà phê Sơn La được triển khai thông qua nhiều kênh như trung tâm thương mại, trung tâm logistics, hệ thống tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài và các hội nghị giao thương. Qua đó, chất lượng cà phê Sơn La được giới thiệu rộng rãi hơn tới đối tác quốc tế, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu và ký kết giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!.

Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức "Hội nghị kết nối giao thương Cà phê Arabica Sơn La năm 2026". Sự kiện ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường cũng như kết nối các doanh nghiệp thu mua, phân phối, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cà phê Sơn La tại thị trường trong nước lẫn quốc tế.