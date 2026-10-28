Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Kết quả, ông Nguyễn Bá Út nhận được 72/73 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 98,6% số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Bá Út được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Bá Út đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, phụ trách lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, quản lý thị trường và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.