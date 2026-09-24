Giám đốc sản xuất sữa giả chi 2,4 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ công bố sản phẩm

Sáng 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án sản xuất sữa giả dành cho trẻ sơ sinh và “bà bầu”.

Đây là vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Nhận hối lộ".

Các bị cáo bị cáo trong vụ án bị xác định đã sản xuất, buôn bán hơn 187.000 lon/hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, “bà bầu”, người bị tiểu đường với doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, để ngoài sổ sách kế toán hơn 1.061 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường tại phiên tòa.

Khai tại tòa, Vũ Mạnh Cường cho biết, bị cáo nắm giữ cổ phần chi phối và trực tiếp điều hành 7 công ty trong hệ thống. Cường thừa nhận, các sản phẩm được đăng ký công bố tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, nhưng quá trình sản xuất thực tế không đáp ứng các chỉ tiêu đã công bố.

Cường thanh minh, bị cáo không có chuyên môn về sản xuất nên đã giao khoán công việc cho cấp dưới. Dẫu vậy, Cường cũng thừa nhận có việc đưa ra thông số kỹ thuật để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, sau đó lại cắt giảm hàm lượng trong quá trình sản xuất để giảm chi phí, từ đó thu được lợi nhuận cao.

Về lợi nhuận, Cường khai, không nhớ được hưởng bao nhiêu tiền, nhưng thừa nhận tỷ lệ cổ phần sở hữu tại các công ty theo như cáo trạng công bố, tổng số tiền bị cáo hưởng lợi hơn 34 tỷ đồng.

Đối với việc đăng ký hồ sơ, Cường cho biết, quy trình là do công ty tổng giao cho phòng hồ sơ làm. Trong hồ sơ đăng ký, tài liệu quan trọng nhất là kết quả xét nghiệm của mẫu sản phẩm.

Bị cáo Cường thừa nhận, tỷ lệ thành phần sản xuất các sản phẩm như đã đăng ký công bố là không đúng. “Thực tế, bị cáo là người điều hành chính của 7 công ty trong việc phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, quá trình sản xuất có bớt đi để làm giả với chính sản phẩm của mình”, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh điều này với bị cáo Cường.

Cũng theo lời khai của Cường, bị cáo có tiếp xúc với bị cáo Nguyễn Dương (cựu cán bộ của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) để trao đổi về gửi hồ sơ đăng ký, nhờ tạo điều kiện khi tiếp nhận và có quyết định sớm.

“Mỗi hồ sơ sản phẩm được công bố, bị cáo chi 15 triệu đồng. Tổng số tiền chi thêm, chi ngoài cho nhóm bị cáo Nguyễn Dương khoảng hơn 2,4 tỷ đồng. Quá trình cấp hồ sơ công bố các sản phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình không trực tiếp đến nhà máy lấy mẫu kiểm tra thực tế”, bị cáo Cường khai.

Kết quả điều tra xác định, Vũ Mạnh Cường cùng hai bị cáo cấp dưới là Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) và Hồ Sỹ Ý (quản lý nhà máy) đã thống nhất thay đổi nguyên liệu nhằm giảm đáng kể chi phí sản xuất. Tổng số tiền thu lợi bất chính của hơn 187.000 lon/hộp hàng giả là hơn 39 tỷ đồng.

Các bị cáo sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu không đúng thực tế để hoàn thiện hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng. Để các bộ hồ sơ được xem xét, giải quyết nhanh, nhóm bị cáo đã chi tiền ngoài cho cán bộ tại Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Việc chi tiền đã tạo điều kiện để các hồ sơ công bố sản phẩm được giải quyết thuận lợi, trong khi chất lượng sản phẩm thực tế không đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký.