Giám đốc quỹ KIM Việt Nam chỉ ra ba yếu tố tác động tới khả năng thu hút dòng vốn ngoại trên TTCK

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Dòng vốn ngoại chờ thêm động lực từ thị trường và doanh nghiệp

Ngày 25/9, tại chương trình D-Insights tháng 9 của Chứng khoán VNDirect với chủ đề “Xu hướng vĩ mô và thị trường sau cột mốc nâng hạng”, ông Huỳnh Tuần Khánh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư - KIM Việt Nam, cho biết việc được nâng hạng là cột mốc Việt Nam chờ đợi hơn chục năm, song điều này không đồng nghĩa dòng vốn quốc tế sẽ lập tức chảy vào thị trường.

“Nâng hạng giống như tấm vé thông hành FTSE Russell cấp cho Việt Nam sau khi thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn về hạ tầng giao dịch. Nhưng có vé không có nghĩa các quỹ toàn cầu sẽ lập tức bước qua cánh cửa. Việc giải ngân là một quá trình phân bổ vốn, mỗi quỹ có tốc độ và cách ra quyết định riêng”, ông nói.

Ông Khánh cho biết, tính đến ngày 25/9, khối ngoại đã bán ròng hơn 100 triệu USD trong tuần. Tuy nhiên, ông cho rằng dòng tiền liên quan đến việc cơ cấu theo chỉ số đã được giải ngân trong phiên 18/9, trước ngày nâng hạng có hiệu lực. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 400 triệu USD và bán hơn 350 triệu USD.

Bên cạnh các quỹ ETF theo dõi chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell, ông Khánh cho rằng các quỹ theo dõi chỉ số thị trường cận biên cũng phải cơ cấu danh mục và có thể chịu áp lực rút vốn.

Trong khi đó, một số quỹ chủ động đã mua trước sự kiện và sau đó bán chốt lời. Do vậy, số liệu bán ròng của khối ngoại nói chung không phản ánh riêng dòng vốn gắn với quá trình nâng hạng.

Việc đưa Việt Nam vào chỉ số được chia thành bốn đợt, kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, với tỷ trọng lần lượt 10%, 20%, 35% và 35%. Ba đợt còn lại dự kiến diễn ra vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9/2027, đều có tỷ trọng lớn hơn đợt đầu.

Ông Huỳnh Tuần Khánh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư - KIM Việt Nam. Ảnh: KIM Việt Nam

Về quy mô dòng vốn, ông dẫn con số khoảng 2,5 tỷ USD có thể được giải ngân vào Việt Nam trong một năm tới do Vanguard công bố. Một số chuyên gia quốc tế ước tính tổng dòng vốn thụ động và chủ động có thể đạt 10–15 tỷ USD. Tuy nhiên, ông lưu ý đây chỉ là những ước tính về xu hướng, không phải mức vốn chắc chắn sẽ chảy vào thị trường.

Khả năng thu hút dòng vốn trong thời gian tới còn chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài như rủi ro địa chính trị và chu kỳ lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Ở trong nước, ông Khánh cho rằng ba yếu tố cần theo dõi gồm tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, sự ổn định của tỷ giá và thanh khoản ngân hàng, cùng tiến độ tháo gỡ các vướng mắc về room ngoại.

Theo ông, yếu tố room ngoại cũng liên quan đến mục tiêu đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi của MSCI. Ông cho biết quy mô các quỹ theo dõi chỉ số thị trường mới nổi của MSCI lớn gấp khoảng ba đến bốn lần so với FTSE Russell.

“Đừng nhìn vào một, hai phiên giao dịch rồi kết luận cả một xu hướng. Nhà đầu tư nên theo dõi dòng vốn của các quỹ chủ động, đồng thời nhìn vào kết quả kinh doanh quý III và quý IV của doanh nghiệp. Đó mới là những tín hiệu cho thấy dòng vốn có thực sự quay trở lại hay không”, ông Khánh nhận định.

Về dài hạn, ông kỳ vọng việc cải thiện hạ tầng thị trường sẽ tạo điều kiện thu hút thêm các quỹ chủ động. Cụ thể, ông đề cập khả năng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đi vào hoạt động, qua đó tạo điều kiện phát triển các cơ chế và sản phẩm như giao dịch trong ngày, bán khống và quyền chọn bán, từ đó cải thiện thanh khoản.

Giải ngân từng đợt, ưu tiên cổ phiếu có tăng trưởng riêng

Đối với vấn đề đầu tư cổ phiếu sau khi thị trường được nâng hạng, ông Khánh cho rằng không có một chiến lược chung cho tất cả nhà đầu tư, bởi mỗi quỹ có khẩu vị rủi ro và mục tiêu khác nhau. Hiện phía KIM giữ quan điểm thận trọng sau sự kiện nâng hạng.

Theo ông, các thị trường đi trước thường xuất hiện nhịp điều chỉnh sau cột mốc nâng hạng, trong khi kinh tế thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi. Dù vậy, ông không kỳ vọng mức điều chỉnh quá lớn.

Ông Khánh cho rằng, lãi suất trong nước có thể đi ngang thêm một thời gian và có khả năng giảm sau năm 2027. Ông cũng đề cập khả năng Fed tăng lãi suất, nhưng cho rằng lãi suất khó quay lại mức 5%.

Trong bối cảnh đó, đại diện KIM cho biết quỹ lựa chọn giải ngân theo từng đợt, đồng thời ưu tiên những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng. Ông kỳ vọng ba nhóm ngành có thể diễn biến tốt hơn thị trường từ nay đến cuối năm hoặc đầu năm sau.

Thứ nhất làbảo hiểm. Phần lớn tài sản của các doanh nghiệp trong ngành là tiền gửi và trái phiếu. Theo tính toán ông Khánh nêu, khi lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm, lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm có thể tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm sau khi tính các chi phí liên quan.

Mức tăng này, theo ông, là đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản khoảng 1–1,2% trong những năm trước. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng cũng có thể làm giảm gánh nặng trích lập dự phòng toán học và dự phòng lãi suất cam kết, qua đó hỗ trợ lợi nhuận trong năm nay và năm sau.

Thứ hai là vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa kiểm soát tốt chi phí đầu vào. Theo ông Khánh, giá hạt nhựa tăng yếu hơn giá dầu do nhu cầu tại Trung Quốc còn thấp, trong khi thị trường bất động sản và xây dựng nước này phục hồi chậm.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xây dựng tại Hà Nội và TP HCM được kỳ vọng tăng trong hai đến ba năm tới. Do đó, việc kiểm soát chi phí đầu vào cùng với sản lượng tăng có thể cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa.

Thứ ba là ngân hàng. Tuy nhiên, ông Khánh dự báo mức độ phân hóa trong ngành sẽ lớn, thay vì tăng đồng loạt. Trong bối cảnh chi phí vốn cao, các ngân hàng có lợi thế huy động vốn giá rẻ và cho vay vào những lĩnh vực được Nhà nước hỗ trợ, như xây dựng hạ tầng, có thể có dư địa tăng trưởng tốt hơn. Vì vậy, KIM thiên về lựa chọn từng ngân hàng thay vì đầu tư vào cả nhóm ngành.

Theo ông Khánh, câu chuyện lợi nhuận riêng của ba nhóm trên, cùng với tác động từ sự kiện nâng hạng, có thể thu hút dòng tiền nhà đầu tư trong thời gian tới.