Giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị khởi tố về tội trốn thuế

Ngày 5/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene), cung cấp sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Quá trình kinh doanh, công ty bị xác định có hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế trốn bước đầu được cơ quan điều tra xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cho biết thêm, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói "HDPE là ngon luôn", xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok và thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.

Sau đó, Nguyễn Văn Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.