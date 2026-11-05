Giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

Bị can Nguyễn Văn Hiến (áo trắng). Ảnh: CACC

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu được xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hiến từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội qua câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên TikTok. Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng video, livestream quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene, một loại nhựa polyethylene mật độ cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống. Trào lưu “HDPE là ngon luôn” bắt nguồn từ một video tư vấn làm ăn của Nguyễn Văn Hiến, trong đó ông này nhận xét ngắn gọn về một hướng kinh doanh liên quan đến nhựa bằng cụm từ rất đời thường là “ngon luôn”. Khi đoạn clip được lan truyền, phần lớn người xem không còn quan tâm HDPE là gì, mà chỉ ghi nhớ câu chữ vì ngắn, lạ tai và dễ gây cười. Từ đó, HDPE trên mạng xã hội được sử dụng như một meme ngôn ngữ, mang nghĩa chung là “ổn”, “có lợi”, “nghe là thấy lời”, thậm chí được dùng để mỉa mai trong những tình huống hoàn toàn không liên quan đến nhựa hay sản xuất. Nhiều TikToker và nhà sáng tạo nội dung cũng đã tạo ra hàng loạt video xoay quanh cụm từ trên và nhận được lượng lớn lượt chia sẻ, thả tim cũng như bình luận từ cư dân mạng.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên