Giám đốc nhà máy bê tông tiếp tay xả 1.900 tấn rác thải công nghiệp ở An Giang

Qua điều tra xác định, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn do ông H.Q.K. (SN 1992, trú tại đặc khu Phú Quốc) là giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông.

Chất thải chảy theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Trong quá trình hoạt động, công ty này đã đổ, tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm, mái che mưa nắng, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, ông H.Q.K. cho ông P.M.T. (SN 1988, cùng trú tại đặc khu Phú Quốc) lấy số chất thải công nghiệp trên đem đến 2 thửa đất ở đặc khu Phú Quốc để đổ, san lấp mặt bằng.

Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 15/8/2026, ông P.M.T. thuê ông L.Đ.G. (SN 1984, trú tại đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 13 chuyến xe chất thải công nghiệp, với giá thuê 1.500.000 đồng/xe/chuyến. Tổng khối lượng chất thải được vận chuyển, đổ san lấp tại 2 thửa đất nêu trên khoảng 400.000kg.

Kết quả giám định Công an tỉnh An Giang xác định, tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ, thải trực tiếp trên là 1.900.000kg, tương đương 1.900 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.