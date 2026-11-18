Nội dung công văn nêu rõ: Nhận được thông tin về vụ việc dùng súng bắn người xảy ra tại Trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (địa chỉ ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai). Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới gia đình, nhân thân người bị hại; đồng thời yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán, các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ án nêu trên.

UBND xã Định Quán tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình thân nhân người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17/11 xảy ra vụ việc dùng súng bắn người tại ấp Ngọc Định, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai. Người gặp nạn là ông Nguyễn Mạnh C, sinh năm 1978, đăng ký thường trú tại ấp La Ngà, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai, hiện là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thời điểm trên, khi ông Nguyễn Mạnh C đang ở trong phòng làm việc thì đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn từ bên ngoài đi bộ vào phòng, lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải mang theo, bắn một phát vào vùng đầu ông C rồi đi ra ngoài. Nghe tiếng súng nổ, nhân viên công ty chạy đến thì Tuấn cầm súng giơ lên đe dọa, sau đó chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát; ông C bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt. Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, Tuấn đi đến một nghĩa địa tại ấp Phú Hiệp, xã Định Quán (cách hiện trường khoảng 4 km) và dùng súng tự bắn vào đầu. Công an xã Định Quán cùng một số người dân đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán cấp cứu.