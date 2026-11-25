Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Theo đó, ngày 22/11, PNJ đã nhận được đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp - marketing và việc từ nhiệm của ông Thành đã được chấp thuận.

Sau khi từ nhiệm ông Thành không còn là người nội bộ của công ty và lý do xin từ nhiệm là do hết hạn hợp đồng lao động và theo nguyện vọng cá nhân. Ngày có hiệu lực từ 25/11 tới.

Hiện ông Thành đang là thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam. Cá nhân ông Thành đang sở hữu 317.400 cổ phiếu.

Các các thành viên HĐQT độc lập xin từ nhiệm gồm: ông Mai Hữu Tín - thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2026-2029; ông Nguyễn Tuấn Hải - thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và bà Tiêu Yến Trinh - thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo giới thiệu, ông Mai Hữu Tín (1969) được bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 vào tháng 4/2026, ông Tín từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank); Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ trường Thành (mã TTF) từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2019 và là Chủ tịch HĐQT của TTF từ 6/2019 đến nay; thành viên độc lập HĐQT của CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR)...

Ông Nguyễn Tuấn Hải (1965) - trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị Thành viên Ủy ban Kiểm toán, hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Alphanam, Thành viên HĐQT CTCP Nghị Lực Sống - Doanh nghiệp xã hội và Thành viên HĐQT CTCP Sao Đỏ Tây Nguyên. Từ tháng 06/2020 đến nay, ông đảm nhận vai trò Thành viên độc lập HĐQT PNJ và trước khi gia nhập PNJ, ông là sáng lập viên - chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp vàng bạc, sản xuất, khách sạn.

Còn bà Tiêu Yến trinh - thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Kết Nối Nhân Tài (TalentNet), Thành viên độc lập HĐQT CTCP Sữa Việt Nam(Vinamilk), Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Long và Phó Chủ tịch hội Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 06/2020 đến nay, bà đảm nhận vai trò Thành viên độc lập HĐQT PNJ, bà có trên 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn nhân sự, trong đó có 11 năm công tác tại Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).

Việc từ nhiệm của HĐQT nên trên sẽ được trình ĐHĐCĐ của công ty xem xét và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Mới đây, trong bài viết đăng trên website chính thức của PNJ vào ngày 20/11, ông Phan Quốc Công - Tổng giám đốc PNJ thừa nhận: "Thành thật mà nói, tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp, doanh số chưa đủ bù chi phí vận hành thường xuyên, mỗi tháng công ty vẫn liên tục lỗ. Thu hẹp khoản lỗ này là việc công ty phải làm ngay".

Theo ước tính của ông Công, PNJ có khoảng 17.000 tỷ đồng tồn kho và khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương, trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng đang luân chuyển cũng được dùng bảo đảm các khoản vay. Vì vậy, quy mô tài sản chưa nói lên khả năng thanh toán do công ty có hàng nhưng không thể chuyển ngay thành tiền.

Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ đáo hạn và công ty đang tiếp tục thuyết phục họ tăng hạn mức để bảo đảm nguồn vốn, tuy nhiên, việc thu xếp ấy phải đi cùng cải thiện hoạt động; không thể chỉ trông vào nguồn vay.

Qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi và con số này có thể tăng lên trong quá trình công ty tiếp tục đối chiếu dữ liệu và không phải toàn bộ giá trị ấy sẽ trở thành tiền phải trả cùng lúc, nhưng PNJ phải tính đủ nguồn thanh toán, giá trị hàng thu hồi và tổn thất có thể phát sinh.

Mục tiêu trong ba tháng tới của PNJ còn là bài toán hiệu quả hoạt động. Cắt giảm chi phí phải đi cùng đưa sản phẩm mới ra thị trường và phục hồi doanh số. Khả năng cải thiện sau quý 1/2027 còn phụ thuộc sức mua và khả năng huy động vốn.

Đáng chú ý, ông Công cũng cho biết với nguồn lực hiện nay, công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước và đây là thực tế PNJ cần phải nói rõ với khách hàng.

Chốt phiên ngày 23/11, giá cổ phiếu PNJ giảm 6,67% xuống 12.600 đồng/cổ phiếu.