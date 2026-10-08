Không giàu có nhưng với thu nhập ổn định đó, gia đình tôi có cuộc sống khá sung túc. Hai con học trường tốt, vợ đi làm hành chính nhẹ nhàng, không phải quá lo chuyện tiền bạc. Chúng tôi cũng có chút tài sản tích luỹ. Đặc biệt, trong nhiều năm, tôi làm tròn trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ gia đình vợ.

Ban đầu, khi vừa mất việc, tôi không quá lo lắng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, từng quản lý nhiều bộ phận và có một mạng lưới quan hệ tốt trong ngành, tôi nghĩ tìm một công việc mới chỉ là chuyện thời gian. Tôi không ngờ ở tuổi 45, chuyện ấy lại khó đến vậy.

Có công ty mời tôi về làm trưởng phòng, mức lương khoảng 30 triệu đồng, chưa bằng 1/3 trước đây. Có công việc cho thu nhập tốt hơn, khoảng 40 triệu đồng nhưng tôi phải di chuyển khoảng 100km/ngày vì nhà máy ở tỉnh. Một số vị trí tôi ngắm từ trước đồng loạt gửi mail từ chối... vì tôi đã quá 40 tuổi.

Nửa năm trôi qua, gia đình vợ tôi bắt đầu sốt ruột. Mẹ vợ liên tục gọi điện tới hỏi vợ tôi: "Sao thằng H. chưa đi làm?"; "Nghỉ nửa năm rồi vẫn không tìm nổi việc à?"... Khi vợ tôi nói tình hình, mẹ vợ tôi lại cho rằng: "Lương 30-40 triệu cũng tạm rồi còn hơn ở nhà không thu nhập. Hay trước làm giám đốc nên giờ kén việc, không muốn làm nhân viên?".

Tôi nghe lời mẹ vợ nói mà chạnh lòng.

Sau hơn 20 năm gây dựng sự nghiệp, tôi không dễ dàng chấp nhận việc từ vị trí giám đốc trở thành một trưởng phòng nhỏ hay nhân viên với mức thu nhập thấp.

Tôi từng nghĩ, gia đình vợ sẽ thấu hiểu, đồng hành trong giai đoạn khó khăn này, vì suốt nhiều năm qua tôi luôn sống hết lòng, có trách nhiệm với mọi người.

Giám đốc lương hơn 100 triệu mất việc ở tuổi 45, ngỡ ngàng trước thái độ nhà vợ. Ảnh minh hoạ

Bố mẹ tôi mất sớm. Tuy bố mẹ để lại tài sản, tôi có điều kiện học hành tốt, không thiếu thốn nhưng tôi luôn khao khát có một gia đình yêu thương, chăm sóc.

Ngày yêu vợ, tôi được bố mẹ cô ấy đón nhận rất tự nhiên. Ông bà coi tôi như con, những dịp cuối tuần, lễ Tết gọi tôi về ăn cơm. Sau khi cưới, tôi luôn có cảm giác đầm ấm khi về nhà vợ. Có lẽ vì thế mà tôi rất thương nhà vợ, coi đó là gia đình mình.

Khi công việc thuận lợi, thu nhập tăng lên, tôi càng muốn chăm lo cho ông bà. Nhà cần sửa, tôi lập tức bỏ tiền. Ông bà muốn đi đâu, tôi sắp xếp đặt tour. Tết đến, tôi đưa tiền để vợ thoải mái mua quà, biếu tiền bố mẹ. Tôi chưa bao giờ ghi chép xem mình đã đưa bao nhiêu.

Em trai vợ trước đây làm công việc không ổn định. Tôi giới thiệu cho nó vào một công ty quen biết. Khi nó cưới vợ, tôi cũng tặng 1 cây vàng, lo toan nhiều chi phí.

Tôi làm tất cả những chuyện ấy vì nghĩ đơn giản: mình có điều kiện thì giúp người nhà. Có lần vợ hỏi: "Anh cứ lo cho nhà em mãi, có thấy mệt không?". Tôi còn đùa: "Bố mẹ anh không còn, nên anh có bố mẹ em là may mắn rồi".

Nhưng phải chăng, vì tôi cho đi quá lâu nên mọi người cũng quen với việc đó? Từ ngày thất nghiệp, tôi thấy thái độ của nhà vợ dành cho tôi dần thay đổi.

Em vợ than với vợ tôi rằng: "Anh ấy cứ kén việc thế thì bao giờ mới ổn định? 45 tuổi rồi còn đòi lương cao thì lấy đâu ra". Tôi nghe mà thấy hụt hẫng.

Trong mấy dịp về quê vợ gần đây, tôi thấy bố mẹ vợ không còn chào đón tôi nhiệt tình như mọi khi. Họ hàng, làng xóm tới chơi, mẹ vợ tôi cũng không còn tự hào, thao thao bất tuyệt khoe con rể giám đốc, cháu ngoại học giỏi...

Vợ tôi thì vẫn bên cạnh, động viên tôi nghỉ ngơi, tìm công việc đúng mục tiêu thay vì lo nghĩ quá nhiều hay phải "hạ giá bản thân".

Hoá ra khi ở tuổi trung niên, mất việc, mất vị trí công việc hay thu nhập tốt chưa phải điều đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất là sự quay lưng, coi thường của những người xung quanh. Tôi từng coi gia đình vợ là gia đình của mình, nhưng sau biến cố này, có lẽ tôi cần học cách sống cho gia đình nhỏ của mình trước. Liệu tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?