Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chiều 18/9, dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quân - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Trần Quân. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt lần này thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực và kinh nghiệm công tác của ông Trần Quân.

Trên cương vị mới tại địa bàn biên giới trọng điểm, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Quân công tác tại Bộ Tài chính nhiều năm, trải qua nhiều chức vụ: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Thư ký Bộ trưởng; Chánh văn phòng.

Từ tháng 8/2021, ông giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.