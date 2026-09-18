Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chiều 18/9, dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng ông Trần Quân. (Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn)

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.