Giám đốc HTX Lương Điền nói gì về vụ thanh lý hơn 90 ha rừng thông ở Quảng Trị?

Liên quan vụ thanh lý hơn 90 ha rừng thông gần 40 năm tuổi tại HTX Lương Điền (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Ban chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với ông Lê Văn Phước (Giám đốc HTX Lương Điền) để làm rõ những vấn đề đang gây tranh cãi.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Phước cho biết mức giá thương thảo thanh lý 90,7 ha rừng thông là 1,96 tỷ đồng, cao hơn 160 triệu đồng so với mức giá sàn 1,8 tỷ đồng do HTX đưa ra. Ông Phước cho hay bản thân hài lòng với mức giá này, nhưng cũng thừa nhận chưa biết giá đã thực sự phù hợp với giá trị khu rừng hay chưa.

Trước kiến nghị của một số xã viên, ông Phước cho biết Ban kiểm soát HTX và UBND xã đã tổ chức làm việc sau khi tiếp nhận đơn. Theo ông, những phản ánh về việc thanh lý rừng cho người ngoài HTX hoặc lợi dụng chức vụ để trục lợi là không chính xác.

“Quá trình triển khai đã được thông báo công khai, các biên bản họp có chữ ký của những người tham gia và thể hiện sự đồng thuận của các thành viên”, ông Phước khẳng định.

Giải thích về sự chênh lệch giữa mức giá khoảng 800 triệu đồng được đề cập trong hồ sơ trước đó với mức giá sàn 1,8 tỷ đồng và giá thương thảo 1,96 tỷ đồng, ông Phước cho rằng sự thay đổi xuất phát từ việc hoàn thiện các văn bản trong quá trình triển khai.

Theo Giám đốc HTX Lương Điền, việc UBND xã từng yêu cầu tạm dừng là nhằm hướng dẫn HTX hoàn thiện thủ tục theo quy định. Sau đó, đơn vị tiếp tục thực hiện các bước liên quan. Ông cũng cho biết HTX đã rà soát, trả lời các đơn kiến nghị của nhóm 7 hộ dân.

Đáng chú ý, khi được hỏi đã tìm hiểu, tham khảo các quy định pháp luật trước khi triển khai thanh lý rừng thông hay chưa, ông Phước thừa nhận hiểu biết pháp luật của bản thân còn hạn chế. Theo ông Phước, trước đây ông là người dân, sau đó được bầu làm Giám đốc HTX. Trong quá trình thực hiện công việc, ông cho biết chỉ làm theo tâm tư, nguyện vọng của người dân và đặt quyền lợi của xã viên lên hàng đầu. Sau khi lấy ý kiến người dân, ông sẽ trình UBND xã Nam Hải Lăng xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Liên quan vụ việc, ông Trương Văn Hoài - Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Hải Lăng, cho biết: Ngày 23-10, địa phương đã mời các hộ dân và những người liên quan đến làm việc để làm rõ các nội dung phản ánh. Sau cuộc họp, UBND xã sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí.

Trước đó, việc thanh lý 90,7 ha rừng thông thuộc dự án PAM 2780, được trồng từ năm 1987 tại HTX Lương Điền, đã gây phản ứng trong một bộ phận xã viên. Theo phản ánh, Giám đốc HTX đã ký biên bản thương thảo hợp đồng trị giá 1,96 tỷ đồng với một người ngoài HTX trong khi hồ sơ chưa hoàn thiện, nội bộ còn bất đồng. Các xã viên đề nghị làm rõ cơ sở định giá khu rừng, quy trình lựa chọn người nhận thanh lý và tính pháp lý của hồ sơ. UBND xã Nam Hải Lăng đã giao cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.