HTX Nông lâm nghiệp Nà Hà được thành lập cuối năm 2024 với 10 thành viên, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo. Khi mới thành lập, các thành viên còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất. Trước thực tế đó, Giám đốc HTX Hoàng Văn Lực đã vận động các hộ cùng tham gia HTX, lựa chọn chăn nuôi dê làm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Thành viên Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nà Hà chăm sóc đàn dê. Ảnh: Thúy Hồng

Mô hình được triển khai theo hướng tập hợp các thành viên, cùng tiếp cận nguồn lực hỗ trợ và trao đổi sản xuất, không để chăn nuôi riêng lẻ. Giám đốc HTX nhận định, phải chú trọng hướng dẫn các thành viên áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn dê, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Theo thống kê, từ năm 2025 đến nay, xã Chiến Thắng đã sử dụng linh hoạt các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai 19 dự án với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng hỗ trợ 8 HTX và trên 300 hộ.

Cuối năm 2025, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, HTX được hỗ trợ 406 con dê giống và thức ăn phục vụ chăn nuôi. Cùng với nguồn hỗ trợ này, các thành viên được tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn dê. Việc kết hợp hỗ trợ con giống, thức ăn với hướng dẫn kỹ thuật tạo điều kiện để các hộ phát triển đàn dê, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiệu quả mô hình thể hiện qua kết quả tiêu thụ sản phẩm. Từ đầu năm 2026 đến tháng 11/2026, HTX đã xuất bán gần 1.000 con dê, thu trên 800 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Sau đó HTX tiếp tục thực hiện tái đàn và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Hiện nay trên địa bàn xã Chiến Thắng đã hình thành một số mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình nuôi dê trên 1.800 con; mô hình nuôi ngựa 695 con; mô hình chăn nuôi lợn trên 4.600 con;mô hình chăn nuôi trâu, bò khoảng 700 con,… Các mô hình đã góp phần tạo thêm sinh kế, mang lại nguồn thu nhập từ 30 - 100 triệu đồng/năm cho trên 100 hộ dân trên địa bàn.

Từ quá trình xây dựng và phát triển mô hình, vai trò của Giám đốc Hoàng Văn Lực thể hiện ở việc vận động, tập hợp các hộ có hoàn cảnh khó khăn tham gia HTX, tổ chức sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Sự chủ động trong điều hành, kết nối nguồn lực hỗ trợ và đồng hành cùng thành viên góp phần đưa hoạt động của HTX đi vào thực chất, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.