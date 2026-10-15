Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam được vinh danh phụ nữ tiêu biểu ngành Nông nghiệp năm 2026

GS.TS. Nguyễn Thị Lan nhận vinh danh tại chương trình. Ảnh: Mai Khôi.

Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tổ chức sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn bền vững. Các cá nhân được lựa chọn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và quản lý.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan là nhà khoa học trong lĩnh vực Thú y, hiện giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo, Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y. Bà được đào tạo chuyên sâu về bệnh lý học và virus học thú y tại Nhật Bản, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Miyazaki năm 2007 và được phong học hàm Giáo sư năm 2018.

Trong nghiên cứu khoa học, GS.TS. Nguyễn Thị Lan tập trung vào công nghệ sinh học thú y, dịch tễ học và chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm trên vật nuôi. Theo hồ sơ đề cử, bà đã công bố 159 công trình khoa học, tham gia 36 đề tài khoa học và công nghệ, trong đó trực tiếp chủ nhiệm 6 đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ.

Một số kết quả nghiên cứu của bà và cộng sự đã được phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn, như vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, kit chẩn đoán nhanh bệnh tai xanh, vắc xin phòng bệnh Care ở chó và chế phẩm đệm lót sinh học. Các sản phẩm góp phần nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, hỗ trợ hoạt động chăn nuôi và bảo vệ sinh kế của người dân.

Vinh danh 10 phụ nữ tiêu biểu ngành Nông nghiệp – Thực phẩm năm 2026. Ảnh: Mai Khôi.

Trên cương vị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả khoa học và tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương. Bà đồng thời tham gia hoạt động nghị trường với tư cách đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV và XVI, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ, giáo dục đại học và phát triển nông nghiệp.

Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026 mang chủ đề “Sáng tạo cho ngày mai đủ đầy”, tập trung thúc đẩy hợp tác đa bên nhằm xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về việc triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Việc vinh danh 10 phụ nữ tiêu biểu góp phần ghi nhận vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo, phát triển sinh kế và nâng cao giá trị nông sản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và thị trường cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp.