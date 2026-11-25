Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Kim Liên sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Chiều 25/11, các ĐBQH: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp xúc cử tri xã Kim Liên sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ngành, xã Kim Liên dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, cử tri xã Kim Liên bày tỏ sự đồng tình với các chủ trương của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế và xây dựng địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh giá vật tư, phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đầu ra sản phẩm còn thiếu ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập và tâm lý đầu tư sản xuất của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri đề nghị Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đồng thời có cơ chế hỗ trợ người dân phát triển vùng trồng sen gắn với tạo cảnh quan phục vụ du lịch tại địa phương.

Đặc biệt, cử tri xã Kim Liên kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và các tuyến kết nối tại Khu di tích Kim Liên; kịp thời tu bổ, nâng cấp Đền Nhạn Tháp đã xuống cấp nghiêm trọng; có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các hạt nhân Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa.

Cử tri Phạm Thị Dịu kiến nghị có cơ chế đặc thù hỗ trợ xã Kim Liên triển khai mô hình điểm ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá việc khai thác và phát huy giá trị tại Khu di tích Kim Kiên chưa tương xứng, cử tri đề nghị xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ xã Kim Liên triển khai mô hình điểm ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 57.

Trong đó, ưu tiên số hóa di sản, ứng dụng công nghệ mới, phát triển sản phẩm sen, thu hút đầu tư dịch vụ du lịch chất lượng cao, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đưa Kim Liên trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu, trao đổi với cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh yêu cầu đặt Kim Liên trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An và đất nước; phát huy lợi thế quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng, năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, vì vậy yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng mà còn phải bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao chất lượng việc làm, thu nhập và dịch vụ công.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Nghệ An, cần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế, các dự án hạ tầng lớn và giá trị văn hóa thành năng lực phát triển thực chất. Riêng Kim Liên, với vị thế là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian văn hóa - lịch sử của cả nước và Khu du lịch quốc gia, cần gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực.

Về phát triển kinh tế, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp đa giá trị.

Trong đó, cần tổ chức các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP cùng dịch vụ thực phẩm, lưu trú, trải nghiệm văn hóa thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn, thương hiệu, gắn kết hợp tác xã, doanh nghiệp, chế biến và du lịch.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đề cập đến những khó khăn của người nông dân trước biến động giá vật tư, nguyên liệu và tình trạng bị ép giá, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng giải pháp căn bản là tăng cường hợp tác, liên kết.

"Người nông dân cần tham gia các mô hình hợp tác xã kiểu mới có năng lực quản trị, đủ tư cách pháp nhân và vị thế đàm phán trong chuỗi giá trị. Chính quyền đóng vai trò hỗ trợ về hạ tầng, thủy lợi, xúc tiến thương mại, thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP", đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

Đặc biệt, đồng chí Đoàn Minh Huấn gợi mở hướng phát triển sen trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Kim Liên, hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến du lịch và các giá trị văn hóa bản địa. Đây không chỉ là hướng nâng cao giá trị sản xuất mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc địa phương.

Đối với du lịch, cần gắn khai thác tài nguyên di sản với bảo tồn nguyên bản, bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của di sản; chuyển từ du lịch truyền thống sang du lịch sáng tạo. Xây dựng Kim Liên thành một không gian giáo dục truyền thống, trường học thực hành, rèn luyện, ứng dụng công nghệ và kết nối với các di sản trong khu vực, xứng tầm một địa chỉ đỏ có sức lan tỏa trong cả nước.

Cử tri xã Kim Liên tham gia hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng; nâng cao năng lực quản trị chính quyền cơ sở, giải quyết kiến nghị cử tri theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian.

Đặc biệt, cần chủ động chuẩn bị cho dấu mốc năm 2030, hướng tới kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những công trình, mô hình thiết thực, góp phần bảo tồn di sản, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng quê Bác ngày càng giàu đẹp, văn minh.