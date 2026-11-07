Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và trao Huy hiệu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hoàng Văn Thanh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng và kính phục trước chặng đường 80 năm kiên trung, bền bỉ phấn đấu, cống hiến của đồng chí Hoàng Văn Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thanh, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Từ những năm 1936-1948, khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí Hoàng Văn Thanh đã đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Thiếu nhi cứu quốc, làm công tác giao thông liên lạc cho Huyện ủy Nghi Lộc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu cho đảng viên Hoàng Văn Thanh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng đảng viên Hoàng Văn Thanh. Ảnh: Phạm Bằng

Trong điều kiện hoạt động bí mật, đầy gian khổ, hiểm nguy, nhiệm vụ chuyển giao công văn, tài liệu đòi hỏi tinh thần dũng cảm, ý thức tổ chức và sự tuyệt đối trung thành. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững mạch liên lạc, bảo đảm sự gắn kết giữa tổ chức cách mạng với cơ sở.

Năm 1950, đồng chí làm Trưởng ban Tuyên huấn Huyện ủy Nghi Lộc. Năm 1951 trở thành giảng viên Trường Đảng của tỉnh, trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những năm 1952-1953, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm công tác vận động tôn giáo, xây dựng cơ sở.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Qua các vị trí công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần tận tụy, sâu sát thực tiễn, gắn lý luận với cuộc sống, gần dân, hiểu dân và tôn trọng nhân dân.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thanh là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm trước nhân dân.

Các đảng viên Đảng bộ phường Vinh Phú dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Những kinh nghiệm, ký ức của các thế hệ đảng viên đi trước là nguồn tư liệu lịch sử quý giá, cần được trân trọng lưu giữ, khai thác phục vụ công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đảng viên. Nhưng hơn cả giá trị của một danh hiệu, đó là biểu tượng của lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và sự tận hiến không ngừng nghỉ. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của chi bộ, Đảng bộ và quê hương.

Tấm gương đồng chí Hoàng Văn Thanh sẽ tiếp tục lan tỏa niềm tự hào, truyền cảm hứng và nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay về trách nhiệm giữ gìn phẩm chất cách mạng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng.

Các đảng viên Đảng bộ phường Vinh Phú dự lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị Đảng ủy phường Vinh Phú, Chi bộ Hà Huy Tập 3 tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, sức khỏe của đồng chí Hoàng Văn Thanh và các đảng viên cao tuổi. Đồng thời nghiên cứu, ghi chép những câu chuyện, tư liệu lịch sử từ chính những người đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí Đoàn Minh Huấn kính chúc đồng chí Hoàng Văn Thanh mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng, niềm tự hào cho gia đình và các thế hệ đảng viên hôm nay, mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng tiếp thu những ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, truyền thống cách mạng của quê hương; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đảng viên lão thành, coi đây là nguồn tri thức và vốn thực tiễn quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.