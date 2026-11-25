Đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; đồng thời đề xuất những định hướng để Kim Liên phát huy lợi thế quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri xã Kim Liên đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng, cảnh quan và các tuyến kết nối tại Khu di tích Kim Liên; kịp thời tu bổ, nâng cấp đền Nhạn Tháp đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri cũng kiến nghị có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng các hạt nhân Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Cử tri Phạm Thị Dịu đề nghị xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ xã Kim Liên triển khai mô hình điểm ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong đó, ưu tiên số hóa di sản, ứng dụng công nghệ mới, phát triển sản phẩm sen, thu hút đầu tư dịch vụ du lịch chất lượng cao, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước đưa Kim Liên trở thành điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc.

Cử tri xã Kim Liên phản ánh kiến nghị lên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Nhiều cử tri phản ánh giá vật tư, phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập và tâm lý đầu tư sản xuất. Do đó, Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đồng thời hỗ trợ phát triển vùng trồng sen gắn với tạo cảnh quan phục vụ du lịch địa phương.

Trao đổi với cử tri, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh cần đặt Kim Liên trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An và đất nước; phát huy lợi thế quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, với vị thế là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, không gian văn hóa - lịch sử của cả nước và Khu du lịch quốc gia, Kim Liên cần gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực. Đối với du lịch, địa phương cần gắn khai thác tài nguyên di sản với bảo tồn nguyên bản, bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của di sản; chuyển từ du lịch truyền thống sang du lịch sáng tạo. Kim Liên cần được xây dựng thành không gian giáo dục truyền thống, trường học thực hành, rèn luyện, ứng dụng công nghệ và kết nối với các di sản trong khu vực, xứng tầm một địa chỉ đỏ có sức lan tỏa trong cả nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn trả lời các ý kiến của cử tri.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn gợi mở hướng phát triển sen trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Kim Liên, hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến du lịch và các giá trị văn hóa bản địa. Đây không chỉ là hướng nâng cao giá trị sản xuất mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc địa phương.

Về phát triển kinh tế, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp đa giá trị. Các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP cùng dịch vụ thực phẩm, lưu trú, trải nghiệm văn hóa cần được tổ chức thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn, thương hiệu, gắn kết hợp tác xã, doanh nghiệp, chế biến và du lịch.

Đối với khó khăn của người nông dân trước biến động giá vật tư, nguyên liệu và tình trạng bị ép giá, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho rằng giải pháp căn bản là tăng cường hợp tác, liên kết. Người nông dân cần tham gia các mô hình hợp tác xã kiểu mới có năng lực quản trị, đủ tư cách pháp nhân và vị thế đàm phán trong chuỗi giá trị. Chính quyền đóng vai trò hỗ trợ về hạ tầng, thủy lợi, xúc tiến thương mại, thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng; nâng cao năng lực quản trị chính quyền cơ sở, giải quyết kiến nghị cử tri theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian.

Xã Kim Liên cũng cần chủ động chuẩn bị cho dấu mốc năm 2030, hướng tới kỷ niệm 140 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những công trình, mô hình thiết thực, góp phần bảo tồn di sản, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng quê Bác ngày càng giàu đẹp, văn minh.