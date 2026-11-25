Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: PT)

Tại hội nghị, phần lớn ý kiến cử tri tập trung vào chất lượng tăng trưởng kinh tế, giải phóng mặt bằng, sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đối với lĩnh vực kinh tế, cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, cử tri đề xuất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và tổ chức tập huấn phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở; quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PT)

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thông tin, năm 2026, Nghệ An dự kiến đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số, thu ngân sách phấn đấu đạt 35.000 tỷ đồng. Những kết quả đạt được phải kể đến sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Tỉnh sẽ đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn cử tri đồng tình, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Quá trình thực hiện phải bảo đảm bài bản, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật và chính sách của Nhà nước, của tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với diện tích đất còn lại sau thu hồi gây khó khăn cho sản xuất và những vướng mắc phát sinh, tỉnh tiếp thu, chỉ đạo xem xét, giải quyết cụ thể trên cơ sở kiến nghị của cử tri. Những công trình, dự án chậm tiến độ cũng sẽ được rà soát, có kế hoạch xử lý phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường đạt được sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là việc ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt; các lĩnh vực kinh tế, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp và cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Các vấn đề cử tri quan tâm như công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các dự án tồn đọng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thoát nước, chống ngập úng; giá vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng; tình trạng doanh nghiệp giải thể... cần được tập trung giải quyết thực chất.

Cử tri Nguyễn Thị Điềm, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Khối Trường Thi 4 phản ánh những khó khăn trong thực hiện chuyển đổi số tại cấp cơ sở. (Ảnh: PT)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường Trường Vinh cần rà soát từng nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan, cá nhân phụ trách, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm cụ thể; không để công việc kéo dài, không để người dân phải kiến nghị nhiều lần. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, kiến nghị đúng cơ quan có trách nhiệm và theo dõi đến cùng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Giá trị của một kỳ họp không nằm ở số lượng văn bản được ban hành mà phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực tế trong đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chính sách mới liên quan đến thuế, đất đai, nhà ở, thủ tục hành chính, y tế dự phòng... đều tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chính quyền phường cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai hiệu quả, bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PT)

Trả lời làm rõ các kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu cần khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có thể thành lập mới, mở rộng sản xuất nhưng cũng có doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp hoặc giải thể. Cần tham mưu cơ chế phù hợp để các nguồn lực được luân chuyển, tái phân bổ và tiếp tục phục vụ phát triển, tránh tình trạng vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực xã hội bị đình trệ, lãng phí trong những dự án, doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động hiệu quả.

Đối với những kiến nghị cụ thể về phát triển đô thị, quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất và những vướng mắc phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính, cần phải xem xét, giải quyết đến tận gốc vấn đề.

Với vị trí quan trọng trong không gian đô thị Vinh, phường Trường Vinh có nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Đồng chí Đoàn Minh Huấn yêu cầu trong quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Hạ tầng phải được đầu tư đồng bộ; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Địa phương cần sớm xử lý những tồn tại liên quan đến đất nông nghiệp xen kẹt, hệ thống cây xanh, thoát nước; chủ động xây dựng phương án phòng, chống ngập úng trước mùa mưa bão năm 2027. Quan tâm giải quyết các vấn đề thiết thực trong đời sống hằng ngày như bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý các điểm tập trung đông người và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, phường cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, liêm chính, gần dân, sát cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đối thoại, lắng nghe và giải quyết thấu đáo nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đối với các kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, viên chức, các đơn vị sự nghiệp của phường và tổ chức đội ngũ chi ủy ở cơ sở, cần tổng hợp đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi việc trả lời đến cử tri.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị sau hội nghị này, phường Trường Vinh cần tổng hợp đầy đủ danh mục những công việc phải giải quyết; phân công rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, xác định thời gian hoàn thành và định kỳ thông tin kết quả để người dân theo dõi, giám sát. Việc triển khai phải thực hiện đúng tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Mỗi nhiệm vụ cần hướng đến kết quả cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.