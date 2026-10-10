Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gặp gỡ, trao đổi với cử tri xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các ĐBQH: Đoàn Minh Huấn, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Tú tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều kiến nghị thiết thực về đất đai, giao thông và chế độ, chính sách an sinh xã hội

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam đã bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đồng thời, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí cho người dân.

Đối với giao thông, xây dựng, cử tri đề nghị quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cầu vượt lũ tại các xóm thuộc khu vực ngoài đê. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời, giúp người dân đi lại, giao thương và ổn định sản xuất trong mùa mưa lũ. Nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách ở xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho lực lượng y tế thôn, xóm và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến.

Cử tri xã Hưng Nguyên Nam kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình phù hợp khi thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, nhất là chính sách liên quan đến chứng chỉ IELTS, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự ổn định trong kế hoạch học tập của học sinh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh vấn đề đơn giản hóa thủ tục đất đai, giải quyết đất tồn đọng; hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ xóm...

Đổi mới chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở

Thay mặt các ĐBQH, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri, tổng hợp, phân loại, báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp trao đổi kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc cấp xã cần giải quyết kịp thời, có lộ trình và trách nhiệm cụ thể.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Những nội dung thuộc cấp tỉnh phải được rà soát, trả lời thấu đáo. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị đổi mới tư duy trong xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả thực chất.

Cử tri xã Hưng Nguyên Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với nông nghiệp, cần phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức lại hợp tác xã theo mô hình mới, tăng cường liên kết sản xuất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các hội quần chúng, cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, phát huy vai trò tự quản cộng đồng; trong đó, hội người cao tuổi có thể tham gia cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và hướng dẫn lao động phù hợp.

Cử tri xã Hưng Nguyên Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng gợi mở việc phát huy hương ước, quy ước trong xây dựng nếp sống văn minh, quản lý các vấn đề cộng đồng. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và bảo đảm chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 20/10/2026, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri Nghệ An đến diễn đàn Quốc hội.