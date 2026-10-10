Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các ĐBQH: Đoàn Minh Huấn, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Tú tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn ở cơ sở

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và Nhân dân phường Vinh Hưng bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đồng thời, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị Đảng, Nhà nước nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã; có chủ trương bố trí chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn thể.

Trong lĩnh vực kinh tế, cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng gắn với nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Một vấn đề được cử tri quan tâm là giá đất và công tác giải phóng mặt bằng. Theo phản ánh, bảng giá đất mới cao có thể gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận đất đấu giá.

Cử tri đề nghị có cơ chế phù hợp về thu hồi, bồi thường, tái định cư; đồng thời, quan tâm hỗ trợ nông dân chuyển đổi nghề, tạo việc làm bền vững đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất.

Cử tri phường Vinh Hưng kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã. Ảnh: Phạm Bằng

Trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi còn cao, trong khi đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, cử tri đề nghị tăng cường bình ổn thị trường, kết nối tiêu thụ và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững; tăng cường chế tài xử lý thuốc giả, sản phẩm chức năng kém chất lượng.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, cử tri kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, những bất cập trong sắp xếp cơ sở giáo dục và áp lực các khoản thu đầu năm học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách; nâng cao năng lực và chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Lĩnh trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri xung quanh vấn đề chủ trương sáp nhập xã, phường; xây dựng xã, phường hạt nhân; xử lý ô nhiễm môi trường trong Khu công nghiệp Bắc Vinh; giá bán điện mặt trời...

“Theo đuổi đến cùng, giám sát đến cùng”

Thay mặt các ĐBQH trao đổi kiến nghị của cử tri, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho biết, đến thời điểm này,) tỉnh Nghệ An chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường. Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri, tổng hợp, phân loại, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

ĐBQH Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp trao đổi kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống; đồng thời quan tâm, đóng góp ý kiến đối với những vấn đề chung của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp nhận nghiêm túc, phân loại đúng thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc đến cùng. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường, cần giải quyết ngay hoặc xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm và công khai để nhân dân giám sát.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương, các cơ quan chức năng cần rà soát, trả lời cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm được giải quyết.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu Quốc hội, HĐND theo hướng đồng hành, theo dõi và giải quyết công việc đến cùng, gắn việc tiếp nhận kiến nghị với kiểm tra thực tế, tháo gỡ khó khăn và giám sát kết quả thực hiện.

Cử tri phường Vinh Hưng tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Qua các kiến nghị về vốn, môi trường, nhà ở xã hội, hạ tầng và phát triển doanh nghiệp, cần nhìn nhận đây không chỉ là những vấn đề an sinh xã hội mà còn gắn trực tiếp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy tiêu dùng.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị quan tâm khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên, trong đó có kênh Nhà Lê, theo hướng liên kết vùng, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo; đồng thời, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Cử tri phường Vinh Hưng tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, mỗi ý kiến xác đáng của cử tri không chỉ góp phần giải quyết vấn đề cụ thể ở cơ sở mà còn giúp hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu Quốc hội và chính quyền các cấp cần tăng cường mối liên hệ với nhân dân, thực hiện phương châm “theo đuổi đến cùng, giám sát đến cùng”, góp phần xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân.