PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết, ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 với nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PB

Cùng dự có ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía địa phương có ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; bà Thái Thị An Chung, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: PB

Trong không khí thân tình, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khối Tân Xuân cùng nhìn lại một năm chung sức xây dựng khu dân cư, chăm lo đời sống và phát triển các phong trào cộng đồng.

Các đại biểu tham dự ngày hội Ảnh: PB

Tinh thần đoàn kết được thể hiện từ những việc làm gần gũi: cùng lao động, sản xuất, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống, gìn giữ nếp sống văn hóa và góp sức xây dựng không gian sinh hoạt chung.

Đông đảo người dân phường Quỳnh Mai (Nghệ An) chung vui ngày hội. Ảnh: ĐB

Nổi bật là việc vận động hơn 300 triệu đồng từ nhân dân và các nhà hảo tâm để chỉnh trang sân chơi cộng đồng rộng khoảng 6.000 m². Công trình gồm 280 m đường bê tông, thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, 60 bộ ghế đá và 14 cột đèn LED năng lượng, tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện và gắn kết cho người dân.

Đời sống kinh tế tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng mỗi năm. Sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương được công nhận OCOP 3 sao.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết, ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 do người dân phường Quỳnh Mai biểu diễn. Ảnh: PB

Qua rà soát cuối năm, khối còn 2 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Nhân dân đóng góp 13,3 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, đồng thời hỗ trợ ba mô hình sinh kế với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được vun đắp qua những hoạt động thường xuyên. Trong năm, khối tổ chức 12 đợt ra quân “Chủ nhật xanh”, thu hút khoảng 1.000 lượt người tham gia. Có 459 trong tổng số 587 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 78%.

PGS-TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: PB

Phát biểu tại ngày hội, PGS-TS. Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sức mạnh ấy được bồi đắp từ lòng tin, những giá trị văn hóa tốt đẹp và quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời cần được chuyển thành những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

PGS-TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà cho khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: PB

Ghi nhận những kết quả của khối Tân Xuân với 587 hộ, 2.850 nhân khẩu, ông Đoàn Minh Huấn đánh giá đây là minh chứng sinh động cho tinh thần tự quản và sự đồng lòng của người dân. Ngày hội, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và địa phương, cũng là dịp để các cấp gần gũi, lắng nghe nhân dân và cùng chia sẻ niềm vui từ những thành quả do cộng đồng chung tay gây dựng.

PGS-TS. Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: PB

PGS-TS. Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết; quan tâm gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, năng lực số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tặng quà cho nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: PB

Cùng với đó, cần xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi gia đình, mỗi việc làm hằng ngày; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công khai các khoản đóng góp và việc quản lý công trình chung; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và môi trường khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: PB

Nhấn mạnh quan điểm Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, PGS-TS. Đoàn Minh Huấn cho rằng mỗi chủ trương, phong trào cần được cụ thể hóa thành công việc thiết thực, có kết quả để người dân kiểm chứng. Khi người dân được tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng thành quả, niềm tin và sự đồng thuận sẽ được củng cố. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội Đại đoàn kết: mỗi người dân vừa là người dự hội, vừa là chủ thể làm nên sức mạnh của cộng đồng.