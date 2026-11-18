Trong năm 2026 cán bộ, đảng viên và Nhân dân khối Tân Xuân đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu tham dự ngày hội. (Ảnh: Phạm Bằng)

Khối Tân Xuân đã vận động hơn 300 triệu đồng từ sự đóng góp của Nhân dân và các nhà hảo tâm để chỉnh trang sân chơi cộng đồng có diện tích khoảng 6.000 m². Công trình được đầu tư đồng bộ với 280 m đường bê tông, các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, 60 bộ ghế đá và 14 cột đèn LED sử dụng năng lượng, góp phần tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, đời sống kinh tế của người dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm. Sản phẩm nước mắm truyền thống của địa phương được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra thêm cơ hội phát triển sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự ngày hội. (Ảnh: Phạm Bằng)

Công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. Qua rà soát cuối năm, toàn khối còn 2 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo. Người dân đã đóng góp 13,3 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, đồng thời hỗ trợ 3 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 30 triệu đồng, góp phần giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị cũng được triển khai thường xuyên. Trong năm, khối tổ chức 12 đợt ra quân hưởng ứng phong trào “Chủ nhật xanh”, thu hút khoảng 1.000 lượt người tham gia. Toàn khối có 459/587 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 78%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Phạm Bằng).

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân tại ngày hội, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Theo đồng chí, sức mạnh đại đoàn kết được hình thành và bồi đắp từ lòng tin, những giá trị văn hóa tốt đẹp và việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở sự đồng lòng, thống nhất mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động, kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Đoàn Minh Huấn tặng quà tại ngày hội cho khối Tân Xuân. (Ảnh: Phạm Bằng)

Ghi nhận những kết quả đạt được của khối Tân Xuân với 587 hộ, 2.850 nhân khẩu, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí cũng cho rằng, Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp để Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui mà còn là cơ hội để lãnh đạo các cấp gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng nhìn nhận những kết quả đã đạt được và tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm vun đắp tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái; chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS.TS Đoàn Minh Huấn tặng quà tại ngày hội cho nhân dân. (Ảnh: Phạm Bằng)

Đồng thời, cần chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, tăng cường năng lực số; quan tâm xây dựng thương hiệu, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý việc xây dựng đời sống văn hóa cần bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân và những hành động cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Cùng với đó, cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch các khoản đóng góp và việc quản lý, sử dụng các công trình chung; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự, chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường khu dân cư.

Nhấn mạnh quan điểm Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển, PGS.TS Đoàn Minh Huấn khẳng định, mỗi chủ trương, phong trào ở cơ sở cần được cụ thể hóa thành những công việc thiết thực, có kết quả rõ ràng để người dân trực tiếp tham gia, giám sát và thụ hưởng.

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