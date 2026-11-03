Giám đốc Hàn Quốc bê tráp hỏi cưới nữ nhân viên Việt Nam cho con trai

Thơ cùng mẹ đẻ, chồng và mẹ chồng (từ trái sang) trong đám cưới diễn ra vào năm 2021.

Trong lễ cưới diễn ra giữa mùa dịch Covid-19, Phạm Anh Thơ (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) đón một gương mặt quen thuộc trong đoàn nhà trai. Bà Park Soo Jeong (58 tuổi, đến từ Seoul), người trực tiếp quản lý cô tại một công ty công nghệ Hàn Quốc ở Việt Nam, tự tay bê tráp sang xin dâu.

Năm 2021, khi Thơ bắt đầu làm phiên dịch tại công ty, bà Park là người sắp xếp cho cô đi nhờ xe chuyên gia vì thấy nhà cô xa nơi làm việc. Những tối nhân viên tăng ca, nữ giám đốc thường nấu cơm để mọi người cùng ăn. Thơ quen với một người sếp kỹ tính trong công việc nhưng gần gũi với nhân viên.

Tháng 3/2021, Kim Gil Sun (34 tuổi), con trai bà Park, sang Việt Nam hỗ trợ công việc kinh doanh của mẹ. Anh được bố trí làm cùng dây chuyền sản xuất với Thơ. Hai người dần có tình cảm sau thời gian làm việc chung.

“Tôi thấy đây quả là một duyên nợ thật kỳ diệu và đặc biệt. Nữ nhân viên mà tôi vốn quý mến và yêu thương, một ngày nọ lại trở thành người một nhà với vai trò là con dâu”, bà Park chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngỏ lời cưới sau ba tháng hẹn hò

Lần đầu gặp Gil Sun, Thơ chú ý đến vóc dáng của cựu kiện tướng khiêu vũ thể thao nhưng thấy anh có vẻ khó gần. Về phần mình, Gil Sun ngay từ đầu đã để ý cô đồng nghiệp nhỏ nhắn. Anh thường mua quà bánh cho Thơ, lấy cớ nhờ cô dẫn đi tham quan Hải Phòng để rủ đi ăn riêng.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh ngỏ lời yêu và được cô đồng ý.

Biết con trai hẹn hò với nữ phiên dịch, bà Park vừa mừng vừa lo. Bà dặn anh chú ý cách cư xử, nhất là khi hai người có thể hiểu khác nhau về cùng một việc do lớn lên trong hai nền văn hóa.

Thơ từ nhân viên trở thành con dâu của sếp người Hàn.

Sau ba tháng hẹn hò, Gil Sun phải trở về Hàn Quốc. Dịch Covid-19 khiến anh chưa biết khi nào có thể quay lại Việt Nam. Trước khi đi, Gil Sun đưa ra quyết định trọng đại là ngỏ lời kết hôn với bạn gái. Anh còn nhờ mẹ đại diện nhà trai đi hỏi cưới.

“Trước khi quay trở lại Hàn Quốc, tôi muốn làm cho cô ấy cảm thấy an tâm nên đã chủ động đề nghị kết hôn”, Gil Sun kể.

Thơ phân vân vì cả hai mới hẹn hò mới được vài tháng. Nhưng sự tin tưởng dành cho bà Park, người cô đã có dịp tiếp xúc trong công việc, giúp cô yên tâm hơn khi cân nhắc lời cầu hôn.

Bố mẹ Thơ ban đầu cũng dè dặt. Sau buổi ra mắt, ông bà có thêm thiện cảm với Gil Sun và thấy yên tâm khi biết mẹ anh là người sếp mà con gái quý mến.

Từ sếp thành mẹ chồng

Sau lễ cưới, Thơ sang Seoul sống cùng gia đình chồng. Bà Park lo con dâu sẽ gặp khó khăn khi xa nhà và phải làm quen với nếp sinh hoạt mới.

“Đưa Thơ về làm dâu, tôi cảm giác có trách nhiệm lớn lao hơn và dành nhiều tình cảm cho con bé hơn”, bà Park nói.

Ở nhà chồng, mọi người thường dậy sớm, chuẩn bị đủ ba bữa, giữ nhà cửa gọn gàng và chú ý cách thưa gửi với người lớn. Thơ kể cô mất một thời gian để quen với những nguyên tắc ấy. Cô thường trò chuyện với mẹ chồng, rủ bà đi chăm sóc da hoặc mua mỹ phẩm tặng bà. Những lúc cô chưa quen nếp nhà, bà Park cũng nhẹ nhàng cho qua.

Gil Sun luôn hạnh phúc vì thấy mẹ và vợ rất hợp nhau.

Khi vợ chồng có bất đồng, bà Park góp ý với cả hai và nhắc con trai để tâm đến những khó khăn của vợ khi sống xa gia đình. Bà cũng ủng hộ hai vợ chồng đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc và để Thơ có thời gian ở bên bố mẹ.

“Chưa một năm nào tôi không về Việt Nam, nhiều khi 1 lần về là ở đến mấy tháng, tôi cũng cảm nhận đây là một sự ưu ái mà mẹ chồng dành cho mình”, Thơ nói.

Sau khoảng 5 năm, hai mẹ con vẫn thỉnh thoảng rủ nhau đi mua sắm, ăn uống như thời cùng làm việc ở Việt Nam. Gil Sun nói anh yên tâm khi thấy mẹ và vợ thân thiết. Với anh, sự gắn bó của hai vợ chồng còn đến từ việc họ có thể chia sẻ và ủng hộ công việc của nhau.

“Lúc nào hai đứa cũng như những người bạn tri kỷ, ủng hộ công việc của nhau và là nguồn động viên lớn cho đối phương. Tôi rất hạnh phúc khi có Thơ làm vợ”, anh nói.

An Chi