Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố vì chứa chấp người nước ngoài trái phép

Ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, ngày 26/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Bình Thành phát hiện một người quốc tịch Bangladesh đang ở và làm việc tại Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, ở xóm Làng Luông, xã Bình Thành, nhưng không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Người nước ngoài vi phạm được đưa vào cơ sở lưu trú để làm thủ tục trục xuất. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cơ quan công an xác định từ ngày 27/7, ông Vụ đã bố trí cho Miah Shek Md Helal, quốc tịch Bangladesh ăn ở và làm việc tại xưởng sản xuất của công ty, dù biết người này không có giấy tờ cư trú hợp pháp.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính ông Miah Shek Md Helal 35 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Một ngày sau, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đưa người này vào cơ sở lưu trú để thực hiện thủ tục trục xuất theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can Lương Văn Vụ và những nội dung liên quan vụ án.