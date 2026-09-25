Giám đốc Đỗ Quốc Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện Thành phố

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Nhạc viện nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tăng từ 7 lên 8 thành viên; đồng thời chỉ định ông Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh Đỗ Quốc Hưng.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP Hồ Chí Minh, trao quyết định cho ông Trần Minh Đặng về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Nhạc viện nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo nguyện vọng cá nhân và tặng hoa tri ân những đóng góp của ông đối với công tác xây dựng Đảng bộ Nhạc viện.

Tiếp đó, ông Huỳnh Tân Định trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Quốc Hưng nhận nhiệm vụ mới. Việc kiện toàn tổ chức Đảng tại Nhạc viện được thực hiện trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo đang đứng trước những yêu cầu mới về đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế.

Theo ông Huỳnh Tân Định, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy quyền tự chủ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và tăng cường hội nhập quốc tế. Những yêu cầu này cũng đặt ra nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục chuyên ngành, trong đó có Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Là cơ sở giáo dục chuyên ngành đào tạo nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao trực thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh có vai trò đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc; đồng thời thực hiện nghiên cứu, sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc Việt Nam, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Hoạt động của Nhạc viện vì vậy không chỉ gắn với công tác đào tạo mà còn có vai trò trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của Thành phố.

Ông Huỳnh Tân Định đề nghị sau khi kiện toàn, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhạc viện TP Hồ Chí Minh nhanh chóng rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ.

Theo ông Huỳnh Tân Định, việc Giám đốc Nhạc viện Thành phố đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy là điều kiện thuận lợi để tăng sự thống nhất giữa công tác lãnh đạo của Đảng với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung công tác chính trị, tư tưởng; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt, định hướng và giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong đội ngũ viên chức, người lao động và người học.

Hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng cần được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng đào tạo và chất lượng phục vụ người học. Trước mắt, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh cần tập trung ổn định năm học 2026 - 2027, triển khai các nội dung cải tiến sau đánh giá ngoài, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và quản trị; đổi mới công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, biểu diễn, hợp tác quốc tế, đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập theo hướng thiết thực, có chiều sâu.

Một nhiệm vụ khác được lưu ý là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW ngày 28/10/2025, gắn với việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Sinh hoạt chi bộ cần đi vào những vấn đề thực tiễn, tập trung trao đổi, tìm giải pháp cho nhiệm vụ của đơn vị, thay vì chỉ dừng ở việc phổ biến, đọc các văn bản.

Cùng với đó, Đảng bộ Nhạc viện Thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Với đặc thù của một cơ sở đào tạo nghệ thuật, công tác lãnh đạo cũng cần hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi để tài năng được phát triển, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn có chất lượng, bản sắc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Quốc Hưng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố và tập thể Đảng bộ Nhạc viện; đồng thời xác định nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

Ông Đỗ Quốc Hưng cho biết thời gian tới sẽ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với các nhiệm vụ trọng tâm của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh như đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, kiểm định chất lượng, hoạt động biểu diễn, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện theo hướng chủ động nhận diện vấn đề, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và phòng ngừa từ sớm.

Với vai trò Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, ông Đỗ Quốc Hưng khẳng định sẽ thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, đề cao vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, giữ gìn sự đoàn kết; đồng thời chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ giảng viên trẻ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có phẩm chất, năng lực và uy tín.

Việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và phân công Bí thư Đảng ủy mới tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, qua đó giúp Nhạc viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn và hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.