Giám đốc điều hành Ford: Mỹ cần có chính sách bảo vệ thị trường ô tô trong nước trước sự cạnh tranh ngày càng tăng

Jim Farley, CEO Ford, cảnh báo Mỹ không nên để các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường, lấy ví dụ châu Âu đã mất kiểm soát khi xe Trung Quốc chiếm thị phần nhanh chóng. Trong khi đó, dự luật tại Mỹ đề xuất cấm bán xe của hãng có hơn 15% vốn Trung Quốc, nhưng có ngoại lệ với Mercedes-Benz và Volvo.

Jim Farley, CEO Ford, nhấn mạnh Mỹ cần hành động sớm để ngăn ô tô Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa. Ảnh: Jalopnik

Jim Farley, Giám đốc điều hành Ford, cảnh báo rằng Mỹ cần thận trọng trong việc cho phép các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường ô tô nội địa. Ông lấy ví dụ châu Âu, nơi các mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, tạo áp lực lớn lên các nhà sản xuất ô tô bản địa.

Theo ông Farley, châu Âu hiện đã quá muộn để ngăn chặn tác động này, điều mà Mỹ cần học hỏi để tránh lặp lại tình trạng tương tự. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có chính sách bảo vệ thị trường ô tô trong nước trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Tại Mỹ, một dự luật đang được Quốc hội xem xét nhằm cấm các hãng ô tô có tỷ lệ sở hữu của Trung Quốc trên 15% được phép bán xe tại thị trường này. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đang thảo luận về việc tạo ngoại lệ cho những hãng như Mercedes-Benz và Volvo, vốn có phần lớn cổ phần thuộc sở hữu Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, doanh số xe tải điện đã tăng gần 80% trong nửa đầu năm, góp phần giảm tiêu thụ dầu diesel và lượng khí thải. Điều này trái ngược với tốc độ áp dụng xe tải điện còn chậm tại Mỹ, cho thấy sự khác biệt trong xu hướng phát triển công nghệ và thị trường giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, hơn 80% đại lý ô tô tại Mỹ đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dù vẫn tồn tại những lo ngại về bảo mật dữ liệu. Các đại lý này đã triển khai các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn thông tin khách hàng, thể hiện sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành bán lẻ ô tô.