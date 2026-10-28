Kinh tế

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới: TPHCM hội tụ các điều kiện thu hút nhà đầu tư toàn cầu

Tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nêu bật, những thách thức kinh tế cấp bách nhất trong thời đại chúng ta không thể được giải quyết chỉ bởi các chính phủ, doanh nghiệp hay các tổ chức xã hội riêng lẻ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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WEF nêu 3 động lực định hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu

TAM NGUYÊN - ĐÌNH DƯ - THANH QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giam-doc-dieu-hanh-dien-dan-kinh-te-the-gioi-tphcm-hoi-tu-cac-dieu-kien-thu-hut-nha-dau-tu-toan-cau-post878879.html