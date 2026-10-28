Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới: TPHCM hội tụ các điều kiện thu hút nhà đầu tư toàn cầu
Tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nêu bật, những thách thức kinh tế cấp bách nhất trong thời đại chúng ta không thể được giải quyết chỉ bởi các chính phủ, doanh nghiệp hay các tổ chức xã hội riêng lẻ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giam-doc-dieu-hanh-dien-dan-kinh-te-the-gioi-tphcm-hoi-tu-cac-dieu-kien-thu-hut-nha-dau-tu-toan-cau-post878879.html