Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới: TPHCM hội tụ các điều kiện thu hút nhà đầu tư toàn cầu

Góp ý về quy định thử nghiệm có kiểm soát trong Luật Chứng khoán, ĐBQH Nguyễn Phương Thủy (TP. Hà Nội) cơ bản đồng tình với sự cần thiết bổ sung cơ chế này nhằm tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, do liên quan trực tiếp đến tài sản, quyền lợi của nhà đầu tư và sự an toàn của thị trường, đại biểu đề nghị cơ chế thử nghiệm cần được thiết kế chặt chẽ, bảo đảm hài hòa giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.