Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC: Hành trình của Việt Nam tại APEC là một trong những câu chuyện lớn về sự thành công

Ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Việt Linh)

Việt Nam đăng cai APEC lần thứ 3: Giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên mới của Việt Nam

Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo “Chuẩn bị cho năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 không chỉ đăng cai một sự kiện, mà cần sự hỗ trợ, kinh nghiệm, đóng góp, cũng như các quan hệ đối tác để có thể đưa cả Năm APEC của Việt Nam được thành công tốt đẹp.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam là nước chủ nhà cho Năm APEC. Thời điểm này là giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên mới của Việt Nam. Từ thời điểm đăng cai đầu tiên năm 2006, Việt Nam mới bắt đầu quá trình hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế. Đến năm 2017, khi Việt Nam là nước chủ nhà APEC lần thứ 2 đã tự tin hơn rất nhiều, hội nhập sâu hơn rất nhiều với tư cách là một nền kinh tế thành viên của APEC.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, năm 2027 là một mốc quan trọng nữa đối với Việt Nam khi đăng cai Hội nghị APEC với tư cách là nước chủ nhà tại một thời điểm bản lề cho một giai đoạn phát triển trong kỷ nguyên mới. Môi trường khu vực, quốc tế đã, đang không ngừng biến động, trong đó có nhiều diễn biến đã trở nên khó dự đoán hơn và thiếu chắc chắn. Do đó, cần phối hợp chặt chẽ hơn để chia sẻ chuyên môn cũng như có những đóng góp hiệu quả, tạo được ảnh hưởng trong bối cảnh nhiều thách thức như sự bùng nổ và phát triển của trí tuệ nhân tạo, những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu gia tăng, an toàn về năng lượng, an toàn về lương thực đều đang trở thành những thách thức cần phải chung tay đối mặt.

“Chúng ta cần tiến hành cũng như có các biện pháp để triển khai cho các mục tiêu của Năm APEC 2027 được thành công và đạt hiệu quả. Trong cả Năm APEC sẽ có 200 hội thảo cùng sự kiện bên lề, hội nghị sẽ được tổ chức trải dài trên các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại toàn khu vực”, ông Vũ nói và mong muốn các nền kinh tế thành viên sẽ hỗ trợ Việt Nam trên tinh thần đối tác, hợp tác chặt chẽ để cùng đạt được lợi ích chung, đảm bảo các bên cùng có lợi.

Ông Nguyễn Minh Vũ cũng chia sẻ, việc đăng cai APEC 2027 là cơ hội quý giá để giúp Việt Nam tiếp tục đem những nét tươi mới cho APEC và tiếp tục chuyển đến thông điệp cho người dân về sự phát triển và thịnh vượng. Đây cũng là cơ hội cho Việt Nam và Ban Tổ chức APEC 2027 chia sẻ những câu chuyện mới của Việt Nam, những câu chuyện đầy bản sắc và là nền tảng để hướng tới tương lai.

Biến những ưu tiên của Việt Nam trong Năm APEC 2027 trở thành hiện thực

Tại hội thảo, bà Courtney Beale, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được hợp tác với Ban tổ chức trong việc triển khai chương trình hội thảo chuẩn bị cho Năm APEC 2027 – nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp. Đồng thời mong muốn biến những ưu tiên của Việt Nam trong Năm APEC 2027 trở thành hiện thực. Theo bà Courtney Beale, việc tăng cường năng lực tổ chức và phối hợp sẽ đảm bảo cho Việt Nam sẵn sàng hơn trong việc đảm bảo công tác tổ chức APEC được chuyên nghiệp và hiệu quả. Việt Nam đã từng đăng cai APEC năm 2006 và năm 2017. Đây đều là những năm Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà đã tổ chức APEC hết sức thành công. Thông qua việc đăng cai APEC 2 lần, Việt Nam đã khẳng định được uy tín của mình với tư cách là quốc gia thành viên APEC trong khu vực và trên thế giới.

Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá, Việt Nam trong ba thập niên qua đã trở thành một nền kinh tế phát triển năng động không ngừng cũng như đã phát triển nhanh hàng đầu trong các nền kinh tế APEC. Đồng thời giành được sự tôn trọng cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế thành viên.

“Hoa Kỳ luôn luôn ủng hộ Việt Nam, một Việt Nam thịnh vượng, tăng trưởng, phát triển và hùng mạnh. Chúng tôi mong muốn Việt Nam cũng sẽ tiếp tục khẳng định vị trí trên trường quốc tế như một người có năng lực cũng như là đóng góp tích cực, thực chất”, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói và cho hay, việc hỗ trợ Việt Nam hợp tác tổ chức Năm APEC thành công là một trong những ưu tiên thông qua việc cung cấp, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác cùng nhau đạt được các mục tiêu cũng như dịch vụ.

Phó Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Hoa Kỳ - Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác của APEC trong khuôn khổ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đảm bảo rằng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ giúp Việt Nam đạt được tăng trưởng thịnh vượng và xây dựng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được tăng trưởng mạnh mẽ.

“Chúng tôi muốn Việt Nam đăng cai APEC 2027 thành công, và 2027 sẽ là một năm đáng nhớ và tạo ra nhiều tác động tích cực, ảnh hưởng tích cực. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tiếp tục những trao đổi chính sách trong khuôn khổ APEC. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm với các chủ đề được trao đổi tại hội nghị của APEC trong thời gian này và cả những năm tiếp theo. Cơ hội đăng cai APEC 2027 cũng cho thấy Việt Nam sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn cũng như các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Hoa Kỳ sẽ luôn luôn đóng góp trên tinh thần xây dựng và là một đối tác chiến lược toàn diện. Hỗ trợ Việt Nam trong Năm APEC sẽ tạo ra nền tảng cho Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, bà Courtney Beale nhấn mạnh.

Ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC cho biết, hành trình của Việt Nam tại APEC là một trong những câu chuyện lớn về sự thành công. Việt Nam là một trong những nền kinh tế thành viên cuối cùng tham gia vào APEC. Nhưng cuối cùng, Việt Nam đã trở thành một trong những nhóm rất ít các nền kinh tế đã đăng cai APEC tới 3 lần. Điều này thể hiện sự cam kết của Việt Nam đối với APEC và khu vực. Nhưng quan trọng hơn cả, những năm chủ nhà trước đây của Việt Nam đã đánh dấu sự phát triển của cả Việt Nam và cả APEC.

“Từ những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam đã có khi đăng cai APEC vào năm 2006, năm 2017, APEC Việt Nam đã thể hiện một sự thấu hiểu mạnh mẽ và rõ ràng về điều gì cần có để một nền kinh tế chủ nhà có thể có một năm đăng cai thành công. Việt Nam cũng đã bắt đầu khâu chuẩn bị từ sớm cho Năm APEC 2027. Những nỗ lực của Việt Nam đang thể hiện cam kết rất lớn của Việt Nam đối với APEC. Sự cam kết và quyết tâm cũng như phương hướng của Chính phủ, cùng sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của các bên liên quan và phối hợp chặt chẽ đã khiến Việt Nam trở thành một nơi rất ổn định cho việc tổ chức APEC năm 2027”, ông Eduardo Pedrosa nhấn mạnh.