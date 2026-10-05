Giám đốc Đầu tư 9X rời tập đoàn Thái Lan về đầu quân cho VIFC-HCMC

Theo VIFC-HCMC, với kinh nghiệm thực tiễn trong đầu tư công nghệ tại Đông Nam Á và Mỹ, ông Bùi Đức Anh - Giám đốc Đầu tư đến từ Kasikorn Business - Technology Group (KBTG), Thái Lan, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) của trung tâm, đồng thời tăng cường kết nối giữa VIFC-HCMC với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư công nghệ trong khu vực và quốc tế.

Ông Đức Anh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, chiến lược doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Ông gia nhập KBTG - đơn vị công nghệ thuộc Ngân hàng Kasikorn (KBank), một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan - từ tháng 1/2025 và giữ vai trò Giám đốc Đầu tư, phụ trách các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Mỹ.

Tháng 5 vừa qua, ông được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 châu Á (Forbes 30 Under 30 Asia), hạng mục Tài chính & Đầu tư mạo hiểm, ghi nhận vai trò trong lĩnh vực đầu tư công nghệ, đặc biệt là AI và an ninh mạng.

Hiện, ông Đức Anh quyết định rời tập đoàn nước ngoài để gia nhập đội ngũ xây dựng hệ thống của VIFC-HCMC với vai trò Phó Ban Công nghệ.

Với vị trí này, ông cho biết mong muốn đóng góp kinh nghiệm từ lĩnh vực đầu tư quốc tế vào quá trình xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của trung tâm, góp phần đưa VIFC-HCMC trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

"Trong đầu tư công nghệ, điều tôi luôn đánh giá cao nhất là con người, bởi ý tưởng có thể thay đổi, nhưng con người mới là những người biến ý tưởng thành hiện thực. Tôi tin VIFC-HCMC đang ở giai đoạn đặt nền móng quan trọng, nơi con người và công nghệ có thể cùng tạo ra giá trị dài hạn", ông Đức Anh chia sẻ.

Về phía VIFC-HCMC, việc thu hút nhân tài từ môi trường đầu tư công nghệ quốc tế tiếp tục cụ thể hóa định hướng của trung tâm trong việc lấy con người và công nghệ làm nền tảng phát triển, đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của trung tâm trên các bảng xếp hạng tài chính quốc tế.

Trung tâm cũng xác định công nghệ tài chính là một trong những nhóm sản phẩm và thị trường chiến lược, cùng với quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường hàng hóa phái sinh.

Do đó, sự tham gia của những nhân sự am hiểu cả tài chính lẫn công nghệ là điều kiện quan trọng để xây dựng hệ thống vận hành hiện đại, phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế.

Theo nghị quyết quy định chế độ tiền lương, đãi ngộ và tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành VIFC-HCMC đã được HĐND TP.HCM thông qua, chức danh Chủ tịch Cơ quan điều hành được áp dụng khung lương 140-200 triệu đồng/tháng, Phó chủ tịch từ 100 đến 170 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, trưởng phòng, ban và tương đương nhận mức 70-140 triệu đồng/tháng, còn phó trưởng phòng, ban và tương đương có khung lương 50-90 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, CEO và COO được áp dụng khung lương lần lượt là 450-850 triệu đồng/tháng và 200-400 triệu đồng/tháng. Phó giám đốc phụ trách phát triển thị trường nước ngoài có thể nhận từ 100 đến 180 triệu đồng. Riêng khung lương của chuyên gia tư vấn cho chủ tịch, phó chủ tịch dao động từ 70 đến 300 triệu đồng.

Cùng với việc thu hút nhân tài, trung tâm đang lên kế hoạch đầu tư dài hạn vào đội ngũ nhân lực tài chính đạt chuẩn năng lực chuyên môn quốc tế thông qua Học viện VIFC (VIFC Academy).

Đồng thời, VIFC-HCMC đã hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, trong đó có việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) vào tháng 9, nhằm tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực và đào tạo chuyên môn.