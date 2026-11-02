Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra 3 điểm cần lưu ý khi học tiến sĩ

Ngày 1/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ Khai giảng cho các nghiên cứu sinh khóa mới và trao bằng Tiến sĩ năm 2026 cho 165 tân nghiên cứu sinh khóa 47 và 74 tân Tiến sĩ. Buổi lễ không chỉ ghi nhận bước khởi đầu của những người bắt đầu con đường nghiên cứu chuyên sâu, mà còn tôn vinh thành quả học tập, lao động khoa học của các tân tiến sĩ.

Ngày 1/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ Khai giảng cho các nghiên cứu sinh khóa mới và trao bằng Tiến sĩ năm 2026 cho 165 tân nghiên cứu sinh khóa 47 và 74 tân Tiến sĩ

Luôn kiên định một sứ mệnh: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Đức Thọ cho biết, năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Đại học Kinh tế Quốc dân – năm kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, từ những ngày đầu khó khăn cho đến mô hình đại học đa ngành hiện nay, Nhà trường luôn kiên định một sứ mệnh: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tính đến thời điểm này, Đại học Kinh tế Quốc dân đã có hơn 2.000 tiến sĩ tốt nghiệp. Thực tế đó cho thấy chất lượng đào tạo sau đại học của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn được xã hội và các cơ quan chuyên môn thừa nhận. Đó là thành quả của quá trình lao động bền bỉ, nghiêm túc từ nhiều thế hệ thầy và trò.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có những chuyển biến sâu sắc, vai trò của nghiên cứu khoa học ngày càng trở nên quan trọng. Đề cập đến yêu cầu này, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh: “Nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ. Các vấn đề về mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, kinh tế số hay quản trị hiện đại đòi hỏi phải có những nghiên cứu thực chất, có chiều sâu từ giới học thuật. Nhà trường không thể đứng ngoài xu thế đó. Và lực lượng trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ này chính là các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh và các tiến sĩ”.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Đức Thọ

Từ yêu cầu thực tiễn đó, ông cũng gửi gắm những lời nhắn nhủ cụ thể tới các tân nghiên cứu sinh khóa 47, những người vừa bắt đầu hành trình nghiên cứu khoa học ở một cấp độ chuyên sâu hơn.

Chia sẻ với các tân nghiên cứu sinh khóa 47, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, trở thành nghiên cứu sinh không đơn thuần là có thêm một thẻ học viên hay một danh xưng mới. Đó là sự dấn thân vào con đường lao động trí óc đòi hỏi sự kiên trì lớn nhất.

Ông Thọ cũng nhắc nhở các tân Nghiên cứu sinh 3 điểm thực tế cần lưu ý khi theo đuổi con đường học thuật:

Thứ nhất, sẽ có lúc bí dữ liệu, vướng phương pháp hay khung lý thuyết. Đừng nản, đó là chuyện bình thường trong khoa học.

Thứ hai, phải chọn đúng vấn đề. Tránh làm đề tài xa vời hay chỉ để đối phó. Đề tài phải lấp được khoảng trống nghiên cứu hoặc giải quyết vướng mắc thực tiễn.

Thứ ba, quan trọng nhất là sự trung thực và tư duy độc lập. Không có chỗ cho sự cẩu thả hay sao chép. Phải tự đặt câu hỏi, tự kiểm chứng và tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình.

Đặc biệt, bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghiên cứu, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng khẳng định vai trò đồng hành của Nhà trường trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh.

“Nhà trường, trực tiếp là các khoa, viện và các thầy cô hướng dẫn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, cơ sở vật chất và không gian học thuật. Nhưng phần việc quyết định thành công hay thất bại vẫn nằm ở sự nỗ lực của chính các bạn”, ông Thọ bày tỏ.

Niềm vui của các tân Tiến sĩ trong Lễ trao bằng

Tấm bằng tiến sĩ đi cùng trách nhiệm xã hội

Nếu với các tân nghiên cứu sinh, thông điệp được nhấn mạnh là sự kiên trì, lựa chọn đúng vấn đề và trung thực trong nghiên cứu, thì với 74 tân Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực nghiên cứu độc lập và trách nhiệm đối với xã hội.

Nhắn nhủ với 74 tân Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh, tấm bằng tiến sĩ các bạn cầm trên tay không chỉ xác nhận một học vị. Nó là sự công nhận về năng lực nghiên cứu độc lập. Nhưng quan trọng hơn, nó gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Theo ông, một tiến sĩ không phải là người biết tất cả mọi thứ trên đời. Tiến sĩ là người dám đối diện với một vấn đề hẹp, dám đặt câu hỏi đúng, tìm ra phương pháp giải quyết và dám bảo vệ kết quả khoa học của mình bằng lập luận chặt chẽ, luận cứ có cơ sở.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh như hiện nay, yêu cầu về năng lực nghiên cứu độc lập và liêm chính học thuật càng trở nên quan trọng. Máy móc có thể hỗ trợ chúng ta xử lý số liệu rất nhanh, tính toán rất nhiều. Nhưng tư duy phản biện, sự phán đoán sắc sảo và liêm chính học thuật là những thứ công nghệ không thể thay thế được.

Đại học Kinh tế Quốc dân vinh danh các tân Tiến sĩ có thành tích nghiên cứu xuất sắc

Từ góc nhìn đó, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân mong các tân Tiến sĩ tiếp tục duy trì thói quen đọc và nghiên cứu. Đừng bỏ dở việc viết bài, công bố khoa học sau khi đã nhận bằng. Đưa các kết luận nghiên cứu của mình quay trở lại phục vụ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác. Đồng thời dìu dắt, hỗ trợ các thế hệ học viên và nghiên cứu sinh đi sau, như các thầy cô đã từng làm với các anh chị.

Khép lại những lời nhắn gửi tới các tân Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cũng khẳng định Nhà trường luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà khoa học trên chặng đường tiếp theo.

“Cánh cửa của Đại học Kinh tế Quốc dân luôn rộng mở đón các anh chị trở lại, tiếp tục đồng hành trong các nhóm nghiên cứu mạnh và các hoạt động tư vấn chính sách, tư vấn doanh nghiệp của nhà trường” – Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ.