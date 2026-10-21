Giám đốc của VPS: Cơ hội trên thị trường vẫn hiện hữu dù dòng tiên chưa lan tỏa rộng

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện nay, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, cho rằng số liệu kinh tế 9 tháng đầu năm cho thấy nền kinh tế đang duy trì động lực tăng trưởng tích cực.

Các chỉ báo phản ánh nhiều khía cạnh, từ hoạt động doanh nghiệp, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến sản xuất chế biến, chế tạo, cho thấy nền kinh tế đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng thuận lợi.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn then chốt. Những biến động ngắn hạn có thể tạo ra các nhịp tăng, giảm đáng kể, nhưng nếu nhìn trong dài hạn, thị trường vốn Việt Nam vẫn có tiềm năng thu hút thêm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài.

Số lượng tài khoản chứng khoán đã vượt 14 triệu. Những mục tiêu cao hơn, như 20 triệu hay 40 triệu tài khoản, sẽ phụ thuộc vào thời gian và quá trình phát triển của thị trường.

Cùng với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư, hệ thống sản phẩm cũng được kỳ vọng ngày càng đa dạng, từ cổ phiếu, chứng khoán phái sinh, quỹ đầu tư đến các sản phẩm đầu tư theo chỉ số và đầu tư theo mục tiêu. Thị trường sẽ từng bước phát triển từ các sản phẩm đơn giản sang những sản phẩm phức tạp hơn.

Nhìn lại 30 năm phát triển, theo ông Khánh, xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán vẫn là đi lên, dù trong từng giai đoạn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh và tích lũy kéo dài. Năm 2026, thị trường từng chạm vùng 1.900 điểm trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Diễn biến này có thể khiến nhà đầu tư chưa thực sự hài lòng, nhưng cần được đặt trong bức tranh dài hạn của thị trường.

Qua khảo sát một số nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cảng biển, vận tải biển và hóa chất, có thể thấy vẫn xuất hiện những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường đối mặt với nhiều thách thức. Đáng chú ý là nhóm cảng biển, cảng nước sâu và các doanh nghiệp tại khu vực Hải Phòng.

Điều này cho thấy cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu, dù dòng tiền chưa lan tỏa rộng. Việc lựa chọn doanh nghiệp cần dựa trên triển vọng hoạt động và khả năng thu hút dòng vốn trong từng ngành, thay vì chỉ nhìn vào diễn biến chung của thị trường.

Cũng theo Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS, một trong những yếu tố cần quan tâm để thúc đẩy thị trường phát triển là cơ cấu dòng vốn. Hiện nay, nguồn vốn qua hệ thống ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi thị trường vốn, bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, chưa phát huy hết tiềm năng.

Bên cạnh các giải pháp từ cơ quan quản lý, công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư, việc nâng cao nhận thức tài chính cho người dân và gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng sẽ góp phần thu hút dòng tiền vào thị trường.

Giáo dục tài chính cá nhân cần được chú trọng từ sớm, ngay từ bậc phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thị trường tài chính, chứng khoán và các công cụ đầu tư.

Trong dài hạn, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, cùng với sự gia tăng số lượng tài khoản và sự phát triển của các sản phẩm chứng khoán, được kỳ vọng sẽ thu hút thêm dòng vốn cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, thị trường cần tiếp tục phát triển các sản phẩm đầu tư phù hợp, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và thúc đẩy giáo dục tài chính. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng giúp mở rộng cơ sở nhà đầu tư, cải thiện cơ cấu dòng vốn và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững cho thị trường chứng khoán Việt Nam.