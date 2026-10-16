Giám đốc của UBS: Chúng ta sẽ thấy nhiều hơn các quỹ toàn cầu tham gia vào thị trường Việt Nam

Chương trình do SSI tổ chức.

Ông David Rabinowitz - Giám đốc Phân tích Chỉ số Toàn cầu và Cấu trúc Thị trường châu Á – Thái Bình Dương, UBS cho rằng việc gia nhập nhóm Thị trường Mới nổi của FTSE mới chỉ là điểm khởi đầu trong tiến trình hội nhập sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu. Khi đầu tư theo chỉ số ngày càng mở rộng, khả năng tiếp cận và mức độ thuận lợi trong đầu tư sẽ trở thành những yếu tố quan trọng để Việt Nam từng bước nâng cao tỷ trọng trong các chỉ số quốc tế.

Cụ thể, chia sẻ trong chương trình do SSI tổ chức hôm nay 15/10, ông David Rabinowitz cho rằng phản ứng của thị trường sau nâng hạng cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn.

Việt Nam đã trở thành thành viên của chỉ số FTSE Việt Nam, và khi bước vào các giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn 2, 3 và 4, dòng vốn từ FTSE đổ vào Việt Nam sẽ tạo ra những thay đổi rõ nét hơn trên thị trường.

Chúng ta mới bắt đầu một chu kỳ mới từ tháng 9 vừa qua, vì vậy tác động của các chỉ số và dòng vốn theo chỉ số sẽ ngày càng được thể hiện rõ hơn và có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn. Diễn biến này có thể tương tự kinh nghiệm của một số quốc gia khác như Philippines hoặc Qatar.

Ông David cho rằng thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể, trong đó nổi bật là sự gia tăng số lượng nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường. Kể từ tháng 9 đến nay, nhiều nhà quản lý quỹ toàn cầu đã có góc nhìn và hành động tích cực hơn, đồng thời tìm kiếm những thị trường mới để phân bổ vốn đầu tư.

"Chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào thị trường Việt Nam. Chắc chắn sẽ có sự gia tăng các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường. Từ tháng 9 tới nay, nhiều nhà quản lý toàn cầu có góc nhìn và hành động tích cực, tìm kiếm thị trường mới để đầu tư. Các quỹ đầu tư thụ động cũng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia. Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của hành trình này", vị này nhấn mạnh.

Sau khi được FTSE Russell nâng hạng, tỷ lệ giao dịch đã tăng lên khoảng 50% khối lượng giao dịch hằng ngày, so với chỉ 9–10% trước đây. Trong thời gian tới, nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện các điều kiện cần thiết để tạo ra một thị trường thông thoáng hơn cho nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư tham gia sẽ còn tăng lên.

Để cạnh tranh với các thị trường mới nổi khác, Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến định vị thị trường, các giải pháp phòng vệ rủi ro, những mô hình mà MSCI quan tâm, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng và thuận lợi hơn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường cần thêm các giải pháp đầu tư và chỉ số thay thế để tạo ra nhiều kênh cũng như sản phẩm đầu tư. Một hành lang thuận lợi cũng cần được xây dựng để nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Chúng ta có thể tham khảo nhiều nghiên cứu so sánh giữa các thị trường quốc tế, trong đó có Pakistan và Ireland. Đây đều là những trường hợp đáng lưu ý đối với các thị trường mới nổi. Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp để cân bằng thị trường, tối ưu hóa công cụ, sản phẩm và hệ sinh thái. Cả bên mua, bên bán, nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đều cần có cách tiếp cận cân đối.

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là những gì đã xảy ra trong quá khứ và bài học mà Việt Nam có thể rút ra từ đó.

Chẳng hạn, Pakistan từng giảm 30% trong vòng 16 tháng sau khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 5/2017. Vấn đề đặt ra là Việt Nam có thể làm gì để tránh lặp lại kịch bản này. Ireland cũng là một trường hợp đáng tham khảo. Có nhiều báo cáo và nghiên cứu so sánh do các tổ chức quốc tế thực hiện, qua đó Việt Nam có thể xây dựng những kỳ vọng phù hợp và khả thi hơn.

Theo ông David, Việt Nam nên tập trung vào tác động dài hạn của các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng. Đây có thể là những yếu tố mang lại tác động lớn và tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường trong dài hạn.

Đối với triển vọng MSCI, theo ông David, để được MSCI nâng hạng, Việt Nam cần tiếp tục củng cố sự ổn định, phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm.

MSCI đặc biệt quan tâm đến mức độ minh bạch của thị trường và không muốn sự minh bạch bị suy giảm như trường hợp của thị trường Indonesia. Vì vậy, việc tạo ra trải nghiệm tốt cho nhà đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng.

Cùng với các cải cách và thay đổi của Chính phủ, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm một thị trường ổn định, hiện đại và áp dụng các mô hình phù hợp với chu kỳ thị trường sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu.

Việt Nam đã áp dụng mô hình môi giới toàn cầu và mô hình không yêu cầu vốn ngay từ đầu. Bên cạnh đó, nhiều cải cách khác cũng đang được triển khai nhằm tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường thông thoáng và ổn định hơn cho thị trường.

Ông Khashayar Surti, CFA – Giám đốc giao dịch đa tài sản, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, UBS Asset Management, cho biết các nhà đầu tư đến từ các quỹ đầu tư chủ động cũng đang ngày càng tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ các nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, quy mô dòng vốn có thể tăng gấp đôi so với trước đây. Theo các số liệu được ông Khashayar Surti đề cập, tổng quy mô dòng vốn liên quan đến MSCI vào khoảng 21.000 tỷ, trong đó khoảng 14.000 tỷ đến từ các quỹ đầu tư chủ động và 7.000 tỷ đến từ các quỹ đầu tư thụ động.

Điều này cho thấy các quỹ đầu tư chủ động đang tìm kiếm thêm những thị trường mới trên toàn cầu để phân bổ vốn. Khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào hệ thống thị trường toàn cầu, cơ hội thu hút nhóm nhà đầu tư này cũng sẽ rộng mở hơn.

Việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư, cả chủ động và thụ động, tham gia vào thị trường sẽ góp phần tạo ra sự cân bằng hơn giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đây cũng là một yếu tố quan trọng đối với quá trình phát triển dài hạn của thị trường.

"Nếu tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức được nâng lên từng bước, chẳng hạn tăng khoảng 5% trong mỗi giai đoạn, cán cân giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân sẽ dần trở nên cân bằng hơn. Điều này không chỉ giúp đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư mà còn góp phần tạo nền tảng cho một thị trường phát triển sâu rộng và ổn định hơn", ông Khashayar Surti nhấn mạnh.