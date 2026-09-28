Giám đốc Công ty sữa giả bị tuyên phạt 30 năm tù

Trong đó, Vũ Mạnh Cường, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cùng Hoàng Mạnh Hà, cổ đông hai công ty trên, bị tuyên phạt 30 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Cả hai cùng phạm các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, và Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ, cùng bị tuyên phạt 12 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 30 tháng tù đến 21 năm tù.

Theo cáo trạng, từ 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý, chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống, từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất. Từ đó, sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thực tế, nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào, thay thế bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình cũ. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.

Bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Trừ chi phí, nhóm Cường thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng.

Cũng từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế Nhà nước đối với 9 công ty, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Cơ quan tố tụng làm rõ, tổng doanh thu của 9 công ty do Cường chỉ đạo đạt 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng.

Trong vụ án, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để đưa hối lộ, nhằm tìm kiếm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp, giúp đỡ, không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.

Cựu cán bộ công an Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tổng cộng gần 3,5 tỷ đồng, để lo giúp hai công ty sữa theo đề nghị của người đưa tiền.

Trước đó, tại phiên tòa, bị cáo Hưng không thừa nhận việc nhận 140.000 USD để chạy án.

Trong khi đó, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh bị cáo buộc nhận hơn 2,1 tỷ đồng từ Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood để hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà.

Theo cáo buộc, bà Dinh còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho hai doanh nghiệp, đồng thời chủ trương nhận tiền "chi phí ngoài" từ doanh nghiệp.