Giám đốc công ty quản lý Tháp Eiffel sẽ từ chức sau tranh cãi điều chuyển nhân viên nữ

Theo thông báo của SETE ngày 29/9, cuộc điều tra do một đơn vị độc lập thực hiện đã chỉ ra một số thiếu sót trong công tác vận hành liên quan đến chuyến tham quan ngày 5/9. Những thiếu sót này dẫn đến việc một số nữ nhân viên được điều chuyển khỏi vị trí làm việc hoặc hạn chế xuất hiện tại một số khu vực trong thời gian đoàn khách có mặt.

Tháp Eiffel. Ảnh: Public Domain

SETE cho rằng, tình huống để nhân viên nữ bị loại khỏi một số nhiệm vụ trong chuyến thăm là “không thể chấp nhận được”.

Ông Patrick Branco Ruivo giữ chức Tổng Giám đốc SETE từ cuối năm 2018. Sau vụ việc, ông Ariel Weil, Chủ tịch công ty, cho biết đã yêu cầu triển khai các biện pháp và chương trình đào tạo nhằm tăng cường nguyên tắc bình đẳng giới trong hoạt động của đơn vị.

Vụ việc liên quan đến chuyến thăm riêng của các thành viên thuộc Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), một tổ chức tôn giáo và dân sự quốc tế thuộc truyền thống Swaminarayan của Ấn Độ giáo. Đoàn có mặt tại Paris trong khuôn khổ các hoạt động liên quan đến một ngôi đền Hindu truyền thống tại khu vực thủ đô nước Pháp.

Theo thông tin được công bố sau đó, trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm, các yêu cầu liên quan đến việc hạn chế tương tác giữa các nhà sư trong đoàn với phụ nữ đã được trao đổi với phía quản lý Tháp Eiffel. Một số nữ nhân viên sau đó được yêu cầu rời vị trí, chuyển sang khu vực khác hoặc được thay thế bằng nhân viên nam trong thời gian đoàn khách tham quan.

Sự việc đã gây tranh luận trong đội ngũ nhân viên. Các công đoàn phản đối cách xử lý của ban quản lý và tổ chức đình công, khiến Tháp Eiffel phải đóng cửa trong một ngày vào đầu tháng 9.

BAPS sau đó khẳng định tổ chức này không yêu cầu Tháp Eiffel che giấu, loại bỏ hoặc cấm nhân viên nữ tham gia phục vụ chuyến thăm.

Theo tuyên bố của BAPS, các nhà sư của tổ chức tuân thủ một số nguyên tắc tôn giáo cá nhân liên quan đến việc tiếp xúc với phụ nữ, nhưng những nguyên tắc này không nhằm áp đặt đối với người khác. Tổ chức cho biết việc trao đổi trước chuyến thăm nhằm hỗ trợ công tác tổ chức và hậu cần.

Chính quyền Paris cũng yêu cầu làm rõ vụ việc. Đại diện thành phố cho rằng, các quy định vận hành tại một công trình công cộng phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Tháp Eiffel cao khoảng 330m và đón gần 7 triệu lượt khách mỗi năm. Công trình từng nhiều lần phải tạm đóng cửa do đình công của nhân viên. Gần đây nhất, vào tháng 2/2024, tháp đóng cửa trong sáu ngày khi người lao động yêu cầu cải thiện công tác bảo trì và các điều kiện làm việc.