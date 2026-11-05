Giám đốc công ty nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị bắt

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), để điều tra về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Văn Hiến là Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài (Công ty Hiến Tài).

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi trốn thuế. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên nền tảng TikTok.

Sau khi được nhiều người biết đến, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người này cũng chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Trang Tiktok của Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.